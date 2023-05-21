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員警面對體型懸殊執法 技術教官提處理SOP

中央社／ 桃園21日電

桃園市朱姓男子昨天疑似情緒失控大鬧中壢某超商並攻擊員警，中壢警分局技術教官黎玉山今天說，執法時遇體型較大對象應先觀察，可先將人引至正面遭遇空間較大處，避免自己或民眾受傷。

桃園市警局中壢分局表示，年約28歲外型壯碩的朱男昨天因不明原因在中壢某超商情緒失控，並毀損店內商品，中壢分局中壢派出所員警獲報前往制止，處理過程中，朱男數度揮拳毆打，導致員警輕微腦震盪、面部擦挫傷。

黎玉山指出，值班員警接獲報案時，就應協助備勤或線上巡邏同仁過濾，了解案發現場的狀況，仔細詢問是聚眾鬥毆或單人鬧事、現場有無持刀械武器等危險物品，再依不同狀況派遣1組或多組的適當警力前往處理。

黎玉山說，以這件案子為例，超商內僅朱男1人情緒失控、沒有同夥，員警到場後應先觀察狀況，朱男體型相較員警壯碩，且根據監視器畫面顯示，朱男出拳攻擊的部位都是朝向頭部，研判恐有致命風險。

黎玉山建議員警，應該分站疑犯不同邊，不僅可分散注意力，也能避免雙警同時受攻擊，由於商店內狹小，一旦受攻擊將無處可躲，最好先以言語或其他方式將對方引至戶外，置身戶外後，若疑犯情緒持續失控，可適時使用辣椒水、電擊槍或警棍，待支援警力抵達再合力制伏。

黎玉山表示，第一線基層員警面對的狀況多樣、難以預料，若遭遇攻擊性較強的疑犯，員警雖難安然脫身，但還是要儘量將危害降到最低。

玉山 超商 桃園

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