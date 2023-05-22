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溯溪團年輕好手折翼飛龍瀑布 專家：風險評估不可少

中央社／ 屏東縣22日電
10人溯溪團皆年輕溪降及攀岩好手，卻仍導致2死3失蹤。圖／屏東消防局提供
10人溯溪團皆年輕溪降及攀岩好手，卻仍導致2死3失蹤。圖／屏東消防局提供

挑戰屏東飛龍瀑布發生意外的10人溯溪團，皆年輕溪降及攀岩好手，卻仍導致2死3失蹤；專業教練今天指出，溯溪最怕遇到不確定性高的溪漲及落石，事前務必風險評估及規劃撤退、回報機制。

北部10人溯溪團19日晚上入住屏東縣霧台鄉綠色海洋山莊，20日清晨5時進入飛龍瀑布溯溪，但因為20日午後，當地山區突下暴雨，溪水暴漲導致全團受困，搜救至22日中午，共有5人獲救，也釀2死3失蹤意外。

10人溯溪團的團員皆年輕溪降及攀岩好手，都有多年經驗，其中有一名陳姓男子是有中華民國山難救助協會中區搜救委員會教官、陳姓女子則為彰化特搜隊志工隊員。

據了解，溯溪團10人是同好，自行相約，沒有誰是領隊，保險也是各自處理；20日當天清晨5時許出發前往飛龍瀑布，當時天氣晴朗，中午過後開始下起小雨，依序溪降當下，就發現溪水越來越深、瀑布水流越來越急。

嶼者行澗溯溪教練林家豪今天告訴中央社記者，山區活動不確定性高，出發前要評估自身路線負荷能力，留意天氣資訊包含短時間及長時間降雨，也要做好撤退與回報機制，甚至要有1名山下留守人，清楚全團動向，一旦在活動過程中不慎發生意外，留守人就可協助搜救。

林家豪指出，「溯溪活動最怕遇到溪漲及落石」，飛龍瀑布是非傳統且具有挑戰性的路線，事前務必做好風險評估及規劃機制。

屏東縣政府表示，民眾參與混合溯溪、攀岩的挑戰性活動，一定要有專業領隊帶領、評估自身體力，並注意天候因素才出發；同時呼籲民眾不要在梅雨或汛期期間從事登山活動，避免憾事發生。

飛龍瀑布 溯溪 山難

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