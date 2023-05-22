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溯溪失聯者有嘉義林管處員工 同事集氣為她加油

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布溯溪團失聯人員中的陳女是嘉義林管處員工。圖／本報資料照片
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布溯溪團失聯人員中的陳女是嘉義林管處員工。圖／本報資料照片

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團，20日溪降時，遇到大雨溪水暴漲，5人獲救，2人罹難，還有3人失聯，失聯人員當中陳女是嘉義林管處員工；林管處表示，第一時間獲知消息，即與屏東林管處聯絡了解狀況，也慰問、協助家屬，林管處密切關注搜救狀況，林管處同事一齊集氣，希望早日獲得好消息。

陳女住台中市，去年底才從台中市政府調到嘉義林管處。林管處同事表示，陳女很喜歡戶外活動，曾聽她提過溯溪活動，據悉是從大學時期即從事這項運動，她來林管處不到半年，沒有同事和她從事過這麼專業的活動。聽到失聯消息很替她擔心，大家一齊集氣，希望她能盡早脫困平安歸來。

林管處表示，目前持續關切搜救狀況，提供家屬最大協助。

飛龍瀑布 溯溪 山難

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