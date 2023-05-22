團員有高手「遇暴雨跑不掉」

在飛龍瀑布發生意外的溯溪團成員都是年輕的溪降與攀岩專家，但遇到山洪暴漲幾乎「避無可避」。台灣溪降協會首席顧問黃正賢說，該團為同好自組成團，十人溪降屬大團，其中還有相當厲害的溪降高手，且裝備齊全。專家表示，溯溪等活動本就存在不確定性風險，事先務必要做好充分準備與風險評估。

據了解，十名男女溯溪團沒有領隊，但有相當溯溪、攀岩經驗，也有完整裝備，前天行經七連瀑欲橫跨溪流，垂降過程中遇上溪水暴漲，五人緊急爬上峭壁，目睹其他團員被洪水沖走，先以手機連絡家人報警，說明受困地點。

受困的五人檢查裝備，確認都有乾糧、無線電，討論後決定冒險在山壁打釘固定腰帶，吊在山壁過夜待援或等天亮後再評估如何離開，為避免瀑布水花打溼乾糧，決定放棄進食並避免大動作保留體力。直到昨清晨接到消防局和空勤電話，確認空勤黑鷹直升機可救援，決定不再冒險上攀，留在原處順利吊掛獲救。

黃正賢說，飛龍瀑布溪降路線屬成熟路線，其中的百米瀑刺激度高，溪降通常會選在枯水期，垂降點就是轉彎處，要非常小心，整個峽谷地形有多種瀑布型態，需要很專業技術，一般人可能走三天，該團預計走兩天。

他說，該團屬自組團，成員中有幾個是厲害的溪降高手，裝備都很齊全，也是大團。前天山區突降大雨，該團剛好在要下百米瀑前的瀑口點遇上溪水暴漲，「遇到臨時暴雨，峽谷內的人幾乎跑不掉」。

屏東科技大學休閒運動健康系教授鄭峰茂表示，登山、野宿、溪降、溯溪是近十年很夯的遊憩體驗活動，但是戶外活動本就存在不確定的風險，最重要的是事先充分準備與團隊風險評估，要有專業裝備、技術與態度，最好有當地嚮導與教練隨行，另外要事先規畫撤退路線，一旦遇溪水暴漲等突發狀況可以冷靜因應。