影／飛龍瀑布獲救5人如何脫困？ 釘山壁上保留體力待援

10名男女溯溪者，昨進入飛龍瀑布中段，垂降過程遇溪水暴漲，5人爬上峭壁、5人遭洪水沖走，受困5人都有相當溯溪攀岩經驗，他們冒險在山壁上打釘固定各自腰帶，吊在山壁上過了一夜，直到今天清晨接到空勤、消防聯繫，吊掛救援成功。

據了解，10名男女溯溪者沒有領隊，都有相當溯溪、攀岩經驗，身上也有完整裝備，相互集結到飛龍瀑布溯溪，昨行經七連瀑欲橫跨溪流，垂降過程遇溪水暴漲，5人緊急爬上峭壁、5人遭洪水沖走，上峭壁5人目睹團員被洪水沖走，先以手機連絡家人報警，說明受困地點。

5人立即檢查身上裝備，確認身上都有乾糧、相互間有無線電可通訊，他們相互討論後，決定冒險在山壁上打釘，固定各自腰帶，吊在山壁上過夜等待救援，或等到天亮再評估如何離開。

5人在夜裡相互鼓勵打氣，原本餓了可吃乾糧，但瀑布衝擊水花四濺，乾糧會被打濕，5人決定放棄進食，盡量不做大動作，保留體力。直到今晨5時許，他們接到消防和空勤聯絡電話，確認空勤黑鷹可以飛來，決定不再冒險上攀、留原處靜待救援。

今天上午8時，5人吊掛在岩壁上，看見黑鷹在山谷間超低滯空，先把38歲林男吊掛上機，再經二次直升機吊掛，另4人於10點半成功脫困，送到台東豐年機場轉台東醫院就醫，5個人都沒有明顯外傷。

成功獲救5人包括38歲桃園市林姓男子、41歲台北市陳姓男子、39歲基隆市閻姓女子、33歲基隆市陳姓女子、39歲南投縣陳姓男子。另失聯5人中，有1名掛岩壁女子疑已死亡，陸路救援抵達接觸後可確認。