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飛龍瀑布10人山難 溪降專家：百米瀑布垂降前遇溪水暴漲

聯合報／ 記者劉星君張已亷／屏東即時報導
來自全台各地溪降高手今天一早也投入搜救行列。記者張已亷／攝影
來自全台各地溪降高手今天一早也投入搜救行列。記者張已亷／攝影

10名溯溪好手在屏東飛龍瀑布山難。台灣溪降協會首席顧問黃正賢今與協會人員到現場救援，黃分析，昨山區突大雨，峽谷水量容納量有限，10人團剛好就在要下百米瀑前的瀑口點遇上溪水暴漲。

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布，因峽谷地形在抵達飛龍瀑布中段前的百米瀑，地勢陡峭變化大，也是該瀑布最驚險刺激地方，吸引許多溯溪、溪降者造訪。

黃正賢說，飛龍瀑布就屬這段百米瀑布最驚險，昨又遇大雨，溪水暴漲，10人位置在百米瀑前的峽谷地形，昨下午霧台山區下100毫米雨量，水勢變大，現今水雖然消退，但要切入受困位置，需繞一大段山路。

據了解這團屬自揪團，成員中有幾個是厲害溪降高手，裝備都很齊全，有帶同好，以溪降團來說，10人算大團，「但遇到臨時暴雨，在峽谷內人幾乎跑不掉」，飛龍瀑布溪降路線算成熟路線，很多人都有在走，但遇季節交替，水量在峽谷內難以控制，溪降會選在枯水期。

黃正賢說，飛龍瀑布中的百米瀑，刺激度高，垂降點就是轉彎處，要非常小心，整個峽谷地形，有多種瀑布型態，需要很專業技術。一般人可能走3天，該團預計走2天，但遇到大自然天氣變化。

黃正賢說，遭沖走的失聯者下方就是百米瀑布，上方受困者是安全， 他們就在百米瀑的轉折瀑點，又遇到大雨，真的很不巧。

一名溯溪人士說，抵達飛龍瀑布的百米瀑前，先經過峽谷地形，峽谷內有6、7個瀑布垂降，對溪降者來說，挑戰高，要有一定基礎。昨遇到山區午後大雨，全部水集中在峽谷，水流湍急，「本來垂降就有難度，又遇到大雨等於在激流區作業，是突發危險」。

來自全台各地溪降高手今天一早也投入搜救行列。記者張已亷／攝影
來自全台各地溪降高手今天一早也投入搜救行列。記者張已亷／攝影
飛龍瀑布的百米瀑，抵達百米瀑前要先經過峽谷地形，峽谷地形有6到7個瀑布。圖／讀者提供
飛龍瀑布的百米瀑，抵達百米瀑前要先經過峽谷地形，峽谷地形有6到7個瀑布。圖／讀者提供
來自全台各地溪降高手今天一早也投入搜救行列。記者張已亷／攝影
來自全台各地溪降高手今天一早也投入搜救行列。記者張已亷／攝影
台灣溪降協會首席顧問黃正賢（中）今與協會人員到現場協助救援。記者張已亷／攝影
台灣溪降協會首席顧問黃正賢（中）今與協會人員到現場協助救援。記者張已亷／攝影
來自全台各地溪降高手今天一早也投入搜救行列。記者張已亷／攝影
來自全台各地溪降高手今天一早也投入搜救行列。記者張已亷／攝影

飛龍瀑布 溯溪 山難

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