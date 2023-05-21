飛龍瀑布10人山難 溪降專家：百米瀑布垂降前遇溪水暴漲

10名溯溪好手在屏東飛龍瀑布遇山難。台灣溪降協會首席顧問黃正賢今與協會人員到現場救援，黃分析，昨山區突大雨，峽谷水量容納量有限，10人團剛好就在要下百米瀑前的瀑口點遇上溪水暴漲。

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布，因峽谷地形在抵達飛龍瀑布中段前的百米瀑，地勢陡峭變化大，也是該瀑布最驚險刺激地方，吸引許多溯溪、溪降者造訪。

黃正賢說，飛龍瀑布就屬這段百米瀑布最驚險，昨又遇大雨，溪水暴漲，10人位置在百米瀑前的峽谷地形，昨下午霧台山區下100毫米雨量，水勢變大，現今水雖然消退，但要切入受困位置，需繞一大段山路。

據了解這團屬自揪團，成員中有幾個是厲害溪降高手，裝備都很齊全，有帶同好，以溪降團來說，10人算大團，「但遇到臨時暴雨，在峽谷內人幾乎跑不掉」，飛龍瀑布溪降路線算成熟路線，很多人都有在走，但遇季節交替，水量在峽谷內難以控制，溪降會選在枯水期。

黃正賢說，飛龍瀑布中的百米瀑，刺激度高，垂降點就是轉彎處，要非常小心，整個峽谷地形，有多種瀑布型態，需要很專業技術。一般人可能走3天，該團預計走2天，但遇到大自然天氣變化。

黃正賢說，遭沖走的失聯者下方就是百米瀑布，上方受困者是安全， 他們就在百米瀑的轉折瀑點，又遇到大雨，真的很不巧。