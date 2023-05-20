新聞眼／兩岸過招 旅遊業者成犧牲品

大陸宣布開放台灣旅遊團赴陸，台灣則高喊需經「兩岸協商」才放開，必須雙向對等。一方主動開放、一方要求上桌談「兩岸事務性協商」，其實心中各有盤算。簡單的疫後兩岸人員往來訴求，經過不同政治企圖下的包裝，變得處處艱辛，台灣旅遊業者暗自叫苦不已。

大陸自今年春節過後，對擴大兩岸交流、主動開放，動作頻頻，包括宣布恢復十六個直航點，接待馬英九前總統訪問大陸，接待多組工商團體，極力推動對台大交流。

大陸趕在六月之前宣布開放台灣旅遊團赴陸，與今年大陸要全方位加強與台灣民間交流的政策有關。目前，大陸疫情防控良好，「五一」連假強勁復甦；另一方面下半年是台灣選戰熱季，兩岸可能再陷入僵局。為避免被政治干擾，北京於是先開放台灣團赴陸。

而台灣則是宣布直航點為十個、「小三通」做半套、每項都是「被迫接招」，處處顯得被動。陸委會喊出要「兩岸協商」、「事務性商談」，其實算準大陸不會和台灣上桌談判，同時也是做姿態給美國看：「我是要求協商的，是北京不想談判」。

對內，向台灣民眾宣傳「要以靜制動，定調新兩岸關係為健康有序，仍要隨時提防大陸在疫後重新以經濟作武器，以及對台的『認知作戰』」。

大陸不願和不承認九二共識的蔡政府上談判桌，北京嚴防各種「一中一台」、「兩個中國」在國際間出現，更不會因為開放兩岸觀光，「把紅利送給蔡政府」；再者，蔡政府「抗中保台」聲響徹雲霄，連僅剩的陸生至今仍無法獲得健保，在普遍對陸客歧視下，北京也會擔心陸客來台的人身安全保障問題。

台灣旅行業者認為，台灣當時因疫情而禁止出團赴陸，觀光局的公文都還在手上。按理，疫情解除，就應解禁。如今「簡單事複雜做，一定要上桌成兩岸事務性談判，就無解了」，台灣的旅遊業者也成了兩岸政治角力的犧牲品。