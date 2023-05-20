一旦開放 台胞證辦理潮將湧現

大陸宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，旅行社業者表示，對開放赴陸旅遊樂觀其成；國內觀光市場對大陸的依存度相當高，疫情前出國旅遊目的地，第一名是日本，第二名為中國大陸，雄獅旅遊認為，未來開放後將湧現一波台胞證辦理熱潮。

長榮航空董事長林寶水表示，高度看好航運需求，目前航班已經恢復到疫情前八成，年底前有機會全面恢復。

雄獅旅遊表示，對大陸團體旅遊市場樂觀其成，將積極配合政府政策辦理，目前已著手針對熱門旅遊景區城市進行產品規畫，以因應開放後產品可即時上架。

雄獅旅遊認為，台灣消費者對大陸旅遊仍有一定期待，尤其是熟齡市場更甚，預估未來開放後將湧現一波台胞證辦理熱潮。

山富旅遊也樂觀看待恢復後的兩岸直航包機營運與旅遊商機；山富表示，大陸旅遊與商務過去曾高達五十三航點，每周八百以上航班，現在每周只有二百多個航班，隨團體旅遊的開啟，不論是團體、商務、參訪等，將在今年可望有實質的營運。

易飛網分析，去年國境開放至今，因大陸觀光未開放，許多旅客改前往越南旅遊，而這段期間國人針對赴陸旅遊的詢問度仍非常高。