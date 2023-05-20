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陸委會提協商 業者：搪塞理由

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會19日發布新聞稿指出，主張大陸應該同時開放陸客來台，陸委會建議兩岸就恢復雙向觀光進行協商。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會19日發布新聞稿指出，主張大陸應該同時開放陸客來台，陸委會建議兩岸就恢復雙向觀光進行協商。（圖／聯合報系資料照片）

大陸國台辦昨天上午宣布恢復旅行社經營台灣團客赴陸旅遊，陸委會則主張大陸應該同時開放陸客來台，並建議兩岸就恢復雙向觀光進行協商。業者認為，這些都是搪塞理由。

陸委會昨下午發布新聞稿表示歡迎「對岸解除這項禁令」，陸委會表示，兩岸人民相互前往對方從事旅遊，透過親身體驗，最有助於雙方人民相互了解，我方一向歡迎大陸民眾來台觀光旅遊，也未限制台灣民眾前往中國大陸旅遊。「我們也主張陸方應該同時開放大陸民眾來台旅遊的限制，才能逐步達到疫情前正常交流的原貌」。

陸委會指出，兩岸觀光因疫情及陸方基於特定因素考量等因素，已暫停三年多，重新恢復之前，必須雙方經由既有的機制進行溝通，作好安排，針對保障雙方人民在對方的旅遊安全、確保旅遊品質、市場秩序、旅遊糾紛、突發意外處理、行方不明事件處理等，應根據中斷幾年來情勢變化，重新檢視，做出妥適的安排，以達到雙方恢復兩岸旅遊交流的美意。

台北市旅行公會副理事長柯牧洲表示，兩岸恢復觀光「本來很熱絡的」，曾聽到最快四月最慢六月「一定全開」，但蔡英文總統訪美後無聲無息，質疑「是不是『大小姐』又說不行」。

政府一再強調需要兩岸「小兩會」協商觀光重啟，柯牧洲則提到，團客或者自由行的辦法目前觀光局都存在，也依商業機制就能決定，「這些都是搪塞理由」，且當初我方中斷兩岸旅遊也沒有循小兩會機制與對岸協商，他批評現在政府心態「擺爛」，海旅會台北辦事處主任任佳燕「已經要調回去了」。

陸委會 疫情 蔡英文

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