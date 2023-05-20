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旅遊業盼解除赴陸禁團令

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
旅遊業者認為，政府不應限制組團前往大陸旅遊的自由。圖為桃園機場搭機前往大陸的旅客。記者季相儒／攝影
旅遊業者認為，政府不應限制組團前往大陸旅遊的自由。圖為桃園機場搭機前往大陸的旅客。記者季相儒／攝影

大陸國台辦昨天宣布，恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，不過觀光局仍強調，基於平等、對等雙向開放原則，赴陸「禁團令」仍要等雙方協商完成才會解除。對此，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，台灣至少有七成以上業者希望盡快開放，有一半業者已開始準備，台灣身為民主國家，不應限制旅行社組團前往大陸旅遊的自由。

蕭博仁表示，過去因疫情，禁止國人赴陸旅遊可以接受，現在疫情趨緩還不開放，就是政治問題；身為民主國家，對方不開放來台是對方的事，台灣政府不該限制。

蕭博仁說，疫後各國都在向旅客招手，民眾選擇變多，未必開放後就一定會出現「湧陸潮」，但只要有開放，對業界仍是好的訊號。此外，疫情期間，無論是台灣或是大陸旅遊模式都在轉變，過去參加赴陸旅遊團的多是親友組團、年齡層偏高，且多會安排長天數多點行程，疫後組團方案多改規畫短天數、單點深度旅遊。

旅行社業者、中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，疫情前二○一九年，兩岸旅遊出入境約八百萬人次，占台灣整體出入境二八五○萬人次近三分之一，兩岸航線也占航空公司營收近一半，另有近九成旅行社有做台灣旅客赴陸旅行團。

李奇嶽強調，「遲到總比晚到好」，開放兩岸觀光旅遊不管對出入境產值都是好消息。不過兩岸觀光旅遊受政治情勢影響大，今年適逢選舉年，一旦雙向開放後，是否能穩定回流仍待觀察。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，今年三月來台旅客共有四十八萬六一七一人次，為疫情前的四十五％，恢復率較低的為中國大陸四％、日本廿九％，其餘市場都已達六十至八十％。至於國人整體出國恢復率為五十二％，以中港澳恢復率較低為二十五％，其餘市場約為七十％。

黃正聰表示，台灣是民主國家，團體或個人本來就可以赴大陸旅遊，只是基於對等因素，目前未開放台灣旅行社組團前往大陸。陸方雖開放旅行社可以接待台灣團體旅遊，但多數業者仍期待大陸能對等開放個人或團體來台旅遊。

旅行社 疫情

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