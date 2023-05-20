兩岸恢復觀光有譜？ 陸開放台團、自由行

兩岸恢復觀光旅遊有譜？大陸國台辦發言人馬曉光昨天表示，即日起恢復大陸旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。陸委會表示，「歡迎對岸解除這項禁令，我們也主張陸方應該同時開放大陸民眾來台旅遊的限制，才能逐步達到疫情前正常交流的原貌」。

新華社報導，馬曉光昨天以書面答覆記者提問表示，「經向有關主管部門了解，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。「我們熱忱歡迎台灣同胞來大陸旅遊觀光，遊覽大好河山，看看各地發展新貌」。

隨後，大陸文化和旅遊部辦公廳也發出「關於恢復旅行社經營台灣居民入境團隊旅遊業務的通知」，這一通知不只包括團隊旅遊，也宣布恢復「機票+酒店」業務，開放大陸旅行業者可承接台灣民眾赴大陸自由行的業務。

我方盼回疫前交流原貌

陸委會回應稱，對於大陸解除這項禁令，我方表示歡迎，我方也主張陸方應該同時開放大陸民眾來台旅遊的限制，才能逐步達到疫情前正常交流的原貌。重新恢復前，必須雙方經由既有的機制溝通，作好旅遊安全、確保旅遊品質等安排。

我觀光局長張錫聰昨天也指出，大陸宣布開放接待台灣團，對此樂觀其成。他說，一個完整旅遊市場應是雙向開放，很期待大陸也能開放陸客自由行赴台，才能進行雙向交流。他強調，台灣赴陸「禁團令」要等兩岸協商完成才會解除，期待大陸同步開放陸客自由行赴台，達到對等、雙向交流共識。

業者嘆兩岸還在較勁

觀光局說，兩岸旅遊屬雙向民間交流，目前陸方並未開放大陸民眾來台灣團體旅遊及自由行，我方則對台灣民眾自行赴陸旅行未曾予以限制，顯示雙方對於旅遊市場開放程度仍存差異。

對於陸委會一再強調的需經兩岸協商、需「雙向對等」，馬曉光十七日在國台辦例行記者會上表示，民進黨當局不要再編織各種理由來當藉口，企圖設置政治前提，來進行自身的政治訴求，「不要讓我把話講得更難聽」。

台灣業者表示，大陸開放了，而台灣民進黨政府仍堅持需透過「兩岸協商」才能開放，兩岸旅遊開放仍然在「頂牛」階段。北京和台北雙方態度非常明確，明年大選前，估計無法期待。