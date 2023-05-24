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檢再傳賴母 律師籲查14疑點

聯合報／ 記者陳宏睿黃寅／台中報導

台中賴姓高中生墜樓案，賴母（左）昨由律師陪同出庭，請求檢方針對十四項疑點調查證據。記者黃仲裕／攝影
台中賴姓高中生墜樓案，賴母（左）昨由律師陪同出庭，請求檢方針對十四項疑點調查證據。記者黃仲裕／攝影
台中賴姓高中生四日與夏姓男子登記結婚兩小時後墜樓身亡，賴母質疑謀財害命，昨再以證人身分接受檢察官訊問；賴母律師請求檢方，針對十四項疑點進行調查，並公開呼籲，請求案發時行經該處民眾提供行車記錄器協助釐清案情。

台中地檢署五日以殺人等罪展開調查，將夏姓男子列被告，前天並傳喚夏男與其地政士父親，訊問五小時後請回；昨天檢方再傳賴母，訊問兩小時結束，期間她拜託檢察官查明兒子死因，情緒崩潰痛哭。

賴母律師許哲維事後聲明，除感謝檢警偵辦，也請求檢方針對十四項疑點調查證據，包括通聯紀錄、毒物反應、測謊、死者傷勢等，另外希望四日上午十一時案發時，若有行經案發地點附近民眾，能協助提供行車記錄器。

十八歲賴男四日墜樓身亡，名下登記土地達卅筆，其中位於北屯區精華地段土地占六成，估計市價超過五億元，市值潛力驚人。

據了解，死者是祖父與母親亂倫所生，獲祖父寵愛，陸續委由夏父過戶名下卅筆土地到死者名下；死者卻與夏男結婚後即墜樓，案情離奇，夏男父子迄今以偵查不公開為由未說明。

結婚 行車記錄器 律師

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