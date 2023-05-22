五億男墜樓 今二度訊問配偶釐清

台中賴姓男子墜樓命案，家屬昨請法醫高大成（左三）到現場協助釐清疑點。記者黃寅／攝影 台中市賴姓高中生四日墜樓身亡，他案發前兩小時，才與擔任地政士助理的廿六歲夏姓男子登記結婚，因賴名下有不少房地產，家屬質疑夏謀財害命，昨天還請法醫高大成重回現場了解狀況；此案疑點不少，檢方第一時間已依殺人罪命夏卅萬元交保，今天將再度訊問夏，釐清案情。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，此案夏姓被告經檢察官詢問，初步認涉有殺人罪嫌，以卅萬元交保，死者九日完成解剖、採集相關檢體，送法醫研究所調查；死者體內有無酒精、藥物反應，都會逐一釐清，但報告尚未出爐，呼籲外界勿僅憑「主觀臆測」推論犯罪情節。

承辦檢察官謝怡如今天將再傳喚夏男到庭訊問，進行第二次訊問，針對查扣手機、筆電的數位採證結果、及與死者結婚原因、雙方交往情形、案發前狀況等疑點，續行釐清。

賴母昨天找高大成前往案發現場、台中殯儀館了解狀況，高認為，死者只有右手骨折，不像十樓墜落，加上墜落處草皮光禿，懷疑死者被下藥後再低樓層「丟下」的可能性，建議檢警逐層採驗釐清。

賴母離開殯儀館時情緒失控，哭著說「好好一個孩子被害死」。委任律師說賴母因與丈夫父親亂倫生子，被註銷戶籍，無合法居留權，正循法律途徑解決。

夏男則說會依檢察官訊問的問題回覆，但在律師建議下，不對外說明。

檢警調查，十八歲賴姓高中生因祖父過世，本月初請喪假未到校，四日被民眾發現倒臥在北屯區旱溪東路一棟住宅大樓草皮上，民眾以為是「路倒」，但警員到場確認為墜樓案件，通知鑑識人員採證。

經調閱監視器、訪查大樓保全、住戶，死者是從該大樓十樓墜落，當時屋內還有夏姓男子在場，夏辯稱不清楚案發經過，現場陽台圍牆有死者指紋、摩擦痕，未發現夏男指紋，屋內無外力破壞打鬥痕跡。