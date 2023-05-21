當年賴翁媳亂倫還想休妻 判決敗訴

賴姓男高中生剛繼承五億元遺產就墜樓身亡，也讓其神祕身分曝光，賴男其實是母親和公公所生，當年公公賴翁和媳婦亂倫被妻子發現提離婚，賴翁的兒女也不禁質問父親「以前小孩叫你阿公，那你和媳婦生下的要叫什麼？」

賴翁提告主張，二○○四年彼此就因家庭糾紛，導致民刑訴訟不斷，為了和解他把房產過戶給妻子，對方卻分居十多年不往來，自己還立下協議悔過書，但妻子置若罔聞，雙方已形同陌路，訴請離婚。

賴妻抗辯稱，丈夫是和媳婦通姦生子，還將她逐出家門，在老公還沒和媳婦通姦前，本來一家三代同堂、和樂融融，就在亂倫被揭發後，先生竟將他們全數趕出住家，僅剩下和媳婦及其生下的兒子同住，丈夫絲毫未檢討。

法院當時傳二人小孩出庭作證，兒女表示當時家裡要開家庭會議，姊姊曾去問父親這段亂倫關係時，父親就拿花盆砸向姊姊，還叫他們去死。

子女證稱，當時家裡發生爸爸和媳婦亂倫事件，家裡就沒再一起過年團圓，母親也沒再和父親互動；另名女兒也說，她曾問「弟弟的小孩叫你阿公，你和媳婦生下小孩要叫你什麼」，結果爸爸就很生氣要打人。

子女說，母親一直希望媳婦離開，如果要自己和老公通姦的女人同住一個屋簷，母親情何以堪？母親為這個家做牛做馬，父親還要休妻，覺得很好笑。

法院審酌，賴翁和媳婦通姦生子，自始沒處理亂倫事件，不僅違反夫妻忠誠義務，反而還將妻小逐出家門，認為提離婚無理由判決敗訴。