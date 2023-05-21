五億男墜樓 母無國籍 繼承恐生波

台中十八歲賴姓高中生剛繼承五億元遺產就墜樓身亡，賴母指控與兒子登記結婚的夏姓地政士助理謀財害命，檢方下周將傳夏男二度出庭。而賴男身分是母親從大陸嫁來台後和公公亂倫所生，由於賴母中華民國身分、護照均遭註銷，現如同無國籍人士，繼承兒子遺產恐再有波折。

賴男、夏男登記結婚後，因賴男死亡，夏男有當然繼承權，但賴男死因太過可疑，夏男目前被列殺人罪被告卅萬元交保；賴母律師許哲維指出，將研擬先對兩人婚姻關係確認不存在之訴，同時定暫時狀態處分，以防夏男轉移從賴男繼承的財產。

據了解，賴男的陳姓母親原是大陸人民，二○○二年和賴家次子結婚後，經內政部許可依親來台居留，但賴家次子二○○八年二月死亡，陳女同年七月申請改依親兒子在台定居，內政部發給定居證，之後辦理大陸戶口註銷。

陳女後來爆出和公公亂倫生子，內政部以陳女兒子和父親的親子關係不存在，陳女不符定居要件，註銷其定居證、依親居留證；外交部也以陳女未具台灣地區人民身分，註銷其護照，連同中華民國身分證、健保卡一併撤銷。

法界推斷，陳女恐因台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，最多只能繼承兒子兩百萬元遺產。許哲維說，陳女已非大陸人民，也無台灣身分，在兒子死亡前應算是依親在台的無國籍人士，是否能繼承中華民國親屬的遺產，將進一步商擬。

陳女先前曾對內政部、外交部提行政訴訟，主張自己和台灣人結婚定居多年，取得中華民國身分證，應屬台灣地區人民，要求撤銷原處分。

行政法院審酌，台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，是在保護合法婚姻下所出生的未成年親生子女，否則恐造成大陸人士來台，憑藉在婚姻關係外所生子女而在台定居現象，大開大陸地區人民來台定居方便之門。

行政法院認為，陳女明知兒子並非她和丈夫所生，而是和公公發生關係受胎，卻隱瞞實情，導致內政部誤認許可其來台定居，外交部再核發護照，判決陳女敗訴。

陸配要取得台灣籍的身分證的簡單流程，首先要有兩岸的結婚手續與證書，以團聚名義來台後，面談辦理依親居留，在台灣依親居留滿四年，每年在台合法居留期間超過一百八十三天，才能申請長期居留。陸配經許可長期居留後，在台灣合法居留連續二年，每年居住超過一百八十三天，才能申請定居。陸配申請定居後，可持憑辦理戶籍登記，申請台灣國民身分證及護照，但原大陸戶籍需撤銷。