5億高三生同婚後墜樓 母恐僅能繼承200萬

台中賴姓高三生擁5億房產，和夏男登記同婚後卻墜樓亡，複雜身世也被揭開。依民法夏男與賴母可均分5億，但若賴母無中華民國籍，根據兩岸人民關係條例，最高僅能繼承200萬。

賴姓高三生剛滿18歲，日前父親在死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，賴父4月底過世，5月3日告別式，未料，隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓代書兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

賴母無法接受兒子驟逝，昨天在國民黨籍市議員賴順仁、黃健豪陪同下，召開記者會揭開這起事件。她質疑，兒子與夏男僅在4月見過2次面、剛考上大學、日前才遭女生拒絕，因失戀之苦求助輔導室、不曾飲酒的兒子在墜樓前喝了2瓶啤酒，質疑夏男在酒內下藥，謀財害命。

賴男複雜身世也被揭開，賴父原本是賴男的爺爺。依據日前台中高分院判決書，賴男的奶奶育有2子2女，次子本為賴男的父親，與中國籍的賴母結婚，但爺爺卻和媳婦賴母亂倫生下賴男，奶奶提出妨害家庭告訴，經鑑定次子與賴男非父子，不存在血緣關係，判決賴男爺爺、賴母各3月徒刑，可易科罰金。

地方友人指出，幾年後，賴男的父親去世，賴男爺爺認領了賴男，賴男身分也由孫子變成兒子，賴父4月底去世前，賴男獲贈30筆不動產，市值5億元。

律師吳俊儒接受中央社記者採訪指出，賴男與夏男雖僅結婚2小時，但在結婚登記生效那刻起，即有分配財產權，因配偶是恆常繼承人，遺產的第一繼承順位是子女等，第二順位是父母親，因此，遺產由賴男母親與夏男2人平分。

吳俊儒表示，若賴母現在沒有中華民國國籍，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例，被繼承人在台灣地區之遺產，由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾新台幣200萬元。也因遺產繼承時間為死者死亡當下，即使日後賴母申請恢復國籍後，大多也無法追討。

賴男在5月4日墜樓，警方當天接獲消防局轉報，受理後採集相關跡證、物件，報請檢察官相驗，家屬質疑賴男死因不單純，提告殺人罪。

台中地檢署檢察官訊後，認夏男有犯罪嫌疑，惟無羈押必要，諭知具保30萬元，12日對賴男解剖，等待解剖鑑定報告結果釐清死因。