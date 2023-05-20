18歲5億男身世曝光 爺爺竟是親生父

台中市十八歲賴姓高中生登記結婚兩小時後就墜樓死亡，引發社會議論，其身世也隨之曝光，他竟是母親和爺爺亂倫所生，奶奶還曾經提告媳婦涉及通姦罪，鬧上法庭。

據了解，賴男的母親自大陸嫁來台，當初是和賴家有身障的次子結婚，沒想到竟與公公發生關係生下賴男，後來因次子過世，公公就透過認養方式，讓原本應是「孫子」的賴男，在法律上成了「父子」，並讓「兒子」繼承高達五億元遺產。

據調查，賴男的奶奶曾對媳婦提告通姦，指控翁媳二人亂倫生子，當時賴翁與妻子也不斷為媳婦生的小孩血緣爭論不休，期間賴翁也和妻子簽訂協議，不再和媳婦通姦，並過戶一千三百多萬元房產給妻子。

賴妻後來仍嚥不下這口氣，仍對賴翁與媳婦提告通姦，因血緣鑑定小孩確實是翁媳所生，二人最後也因妨害家庭罪被判刑；賴男墜樓事件發生後，當年這起亂倫案也浮上檯面，意外揭開賴男的身世。