律師：認定故意致死 將喪失繼承權

台中賴姓高中生離奇墜樓死亡，賴母懷疑兒子是繼承了五億元房產，才遭夏姓男子謀財害命；律師分析，若能證明夏男故意使賴男死亡，夏男將喪失繼承權，抑或是登記結婚證人無共見聞，可能讓婚姻無效。

律師陳清怡指出，同性婚姻中若因被詐欺或脅迫而結婚者，得撤銷婚姻；若賴男是遭詐欺而結婚，得於發現六個月內向法院聲請撤銷，但賴男已成年且死亡，賴母不得代賴男撤銷婚姻。

陳清怡說，若故意致配偶死亡而受刑之宣告，將喪失繼承權，就本件情況而言，夏男為其繼承人，若能證明其故意使賴男死亡，經法院判決有罪，夏男將絕對喪失繼承權。

陳清怡也解釋，若夏男無喪失繼承權，則賴男的繼承人為其母親與夏男，各取得遺產二分之一。

律師林孟毅則說，若要證明婚姻無效，可從賴男、夏男登記結婚時，書面上簽名的證人是否確實有「在場共見共聞兩人都有結婚意思」，若僅是和單方接觸就答應幫忙簽名，登記效力理應屬無效。

林孟毅說，傳統新郎、新娘要登記結婚前，會各自找親友擔任證人簽名，但證人並未實際在場見證；賴男死亡後，配偶及賴母雖均有繼承權，但賴母若要控訴繼承權遭侵害，須舉證兒子和夏男登記結婚時，證人無共見共聞，才能主張婚姻無效。