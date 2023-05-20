身家5億 高三男同婚2小時墜樓亡

十八歲賴姓高三生繼承父親五億元房產，賴男五月四日被夏姓男子以規畫處理房地產為由，前往戶政所結婚登記，未料二小時賴男卻從十樓住處墜樓身亡，賴母昨天出面控訴夏男謀財害命；檢方五日傳喚夏男出庭，因案發當下房內僅有夏男、賴男二人獨處，認為夏男涉有嫌疑，但有其他證據需補強，依殺人罪命其卅萬元交保。

賴母委託律師許哲維表示，夏男為地政士助理，父親則是地政士，長期協助父親辦理房地產事宜；賴父近年陸續將房地產過戶給獨子，包括三十筆房地產，市價高達五億元。

律師表示，夏男五月四日早上七點到家中找賴男，以幫忙規畫處理房地產為由，帶賴男出門，當時賴男在二樓睡覺，賴母以要處理賴父後事為由婉拒，但不敵夏男勸說，最後同意讓兒子與夏男出門，未料再也沒回家。

夏男當天要求賴男帶身分證，兩人騎車前往北屯戶政所登記結婚，就連二名結婚證人也是在戶政所外隨機找的。律師說，完成結婚登記後，夏男將賴男載往自己十樓住處，要求其喝酒，家屬質疑夏男在酒內下藥，等賴男昏迷再推落陽台身亡，營造自殺假象。

賴母昨開記者會淚訴，兒子生前因處理房產問題，只與夏男見面過二次，完全不知兩人要結婚。兒子養到十八歲，剛考上大學，結果夏男把兒子帶出門就再也回不來，「無法接受這個事實」；夏姓父子事後完全沒有任何表示，更未到靈堂捻香。

賴母泣訴說，兒子曾與女同學告白失戀過，並非同性戀，且已考上大學，不可能輕生，控訴夏男涉嫌殺人。律師說，夏男今年四月到賴父靈堂捻香，才與賴男初次見面，雙方只見過二次，且家中沒有賴男遺書，不可能輕生。

賴母說，兒子每天都會陪她吃飯，今年考上一所大學哲學系，兒子曾說要在大學附近租間房子，讓她隨時可以來小住遊玩，最近也買了新機車，說以後要帶她出去玩，未料已無法實現。

賴父今年四月下旬離世，賴男不到兩周也墜樓身亡，賴母短時間內痛失兩名至親，哀慟不已。