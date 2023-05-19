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18歲5億男被起底...複雜身世曝光「阿公其實是親爸」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

台中18歲賴姓男子5月4日被發現自北屯區旱溪西路大樓墜落死亡，賴母懷疑兒子才剛繼承5億元房產，遭擔任地政士助理的夏姓男子帶去登記結婚，2小時就墜樓身亡，認為遭謀財害命控告夏殺人；賴男身世也隨之曝光，為其母和公公所生，其阿嬤還曾告媳婦通姦。

據了解，賴男的母親自大陸嫁來台，當初是和賴家有身障的次子結婚，後來其公公和她發生關係生下賴男，後來因賴家次子過世，其公公就透過認養，讓原本應是「孫子」的賴男，在法律上成了「父子」關係，並讓兒子繼承高達5億元遺產。

經查，賴姓阿公的妻子曾對媳婦提告通姦，指控翁媳2人亂倫生下小孩，並將名下財產過戶給他，賴翁與妻子也不斷為媳婦生的小孩血緣爭論不休，後才將血緣送鑑定等，期間賴翁也和妻子簽訂協議，約定不再和媳婦通姦，也過戶房產1300多萬元給妻子。

但賴的妻子後來仍咽不下這口氣，仍對賴翁、媳婦提告通姦，因血緣鑑定小孩確實是翁媳所生，2人也因此被判刑。

未料5月初賴男繼承5億房產後墜樓身亡，賴家屬控訴遭夏姓地政助理謀財害命，懷疑夏給賴喝酒想營造心情不好輕生意圖。

對此，賴母委任律師許哲維指出，賴男根本沒有沒有輕生的理由跟必要，他4月21日才考到機車駕照，並已經新買摩托車還說要載媽媽出去玩，母子關係良好，殊難想像會突然想不開。

許哲維也說，賴男不久前也才透過繁星計畫錄取東海大學哲學系，已經在校區附近尋覓租屋處，也和母親分享即將上大學心情，更邀請母親一起到學校玩，到他租屋處一起居住。

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