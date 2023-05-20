蔡英文說「戰爭不是台灣選項」 徐巧芯批：沒告訴怎樣和平

蔡英文總統今舉行就職7周年記者會，談及兩岸關係、高房價等議題。國民黨北市議員徐巧芯批，蔡8年20萬戶的社宅政見完全跳票，且現今兩岸離戰爭愈來愈近，蔡說戰爭不是選項，「但她卻沒有告訴我們要怎樣帶來和平」，甚至批民進黨完全偏美，真的是國際觀？

徐巧芯指出，蔡英文的社宅住宅是嚴重跳票，當年喊說8年要蓋20萬戶，但是目前完工的，中央僅有3000戶，其他幾乎仰賴各縣市自己努力，中央沒有出力的。此外，包租代管政策不是非常成功，高房價顯示過去蔡英文曾經喊的政見是完全跳票。

她批，蔡英文執政要滿8年，該解決早就要解決，現在才把這8年要做的事拿出來說很困難，人民是沒有辦法接受。

徐巧芯提到國際局勢，兩岸關係愈來愈緊張，兩岸離和平愈來愈遠卻離戰爭愈來愈近，蔡英文現在告訴人民，戰爭不是選項，「但她卻沒有告訴我們要怎樣帶來和平。」

她認為國民黨是一個團隊，不管侯友宜或朱立倫都是同個團隊。國民黨在國際關係和國際觀上，並不輸給民進黨，批民進黨所謂的國際關係，只有美國關係，並沒有世界全局的觀念，這與蔡所說不要把台灣帶向戰爭自相矛盾，說到底，民進黨完全偏向美國。

徐巧芯直言，台灣會不會變成下一個烏克蘭，是許多民眾非常擔心的事，「如果民進黨的國際觀只有美國觀，真的是所謂的國際觀嗎？」

她說，國民黨的國際觀包含兩岸關係、美中關係，是較為世界全局的觀點，希望在美中競爭之下，尋求一個平衡點，作為中華民國最適切的位置，因此國際視野會比民進黨更全面，能去推動往和平方向發展，而不是離戰爭愈來愈近。