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蔡英文就職7周年 藍委：重啟台灣唯政黨輪替

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片

今（20）為總統蔡英文就職滿7周年，國民黨立委李貴敏公開發文，予以註解：「冰山迎面而來，危機四伏。」強調要讓台灣重啟，重返康莊大道，只有政黨輪替。

李貴敏說，蔡英文就職7周年之際，民眾心裡沒有絲毫喜悅，面對的是一個危機四伏的台灣。地緣政治、經濟衰退、治安敗壞、青年低薪失業等4大問題像極了一座座高聳的冰山迎面而來，橫亙在我們面前，明明足以動搖國本，卻看不到政府拿出任何作為或解方。

李貴敏指出，在地緣政治上，兩岸風險提高，加上民進黨政府橫挑強鄰，台海儼然全球最危險的區域，更是火藥庫。政府只知沉溺於五花八門的大內宣、大外宣，卻看不到有任何具體規劃與避戰的努力。

李貴敏接著提到，在經濟上，政府財政紀律不彰，花錢不手軟，卻坐視區域經濟崛起，台灣受到全球供應鏈重組和競爭對手的追趕，官員依舊無知、無為、無能、無感，導致缺水、缺電、缺工、缺投資，根本束手無策。讓產業優勢不再。

李貴敏又說，在治安上，曾幾何時，台灣淪為犯罪天堂、詐騙之島？到處都是詐騙，黑槍、毒品各種社會案件層出不窮，嚴重衝擊民眾的生活和安全，人人自危。

李貴敏強調，面對這些問題，民進黨政府的表現令人極度失望。特別在國家未來的主人翁、年輕人的處境上，他們面臨失業、低薪、高房價、高租金這些問題，在社會處境上出現嚴重的相對剝奪感，這些問題，民進黨政府都看不到？拿不出辦法解決嗎？

李貴敏總結，民進黨政府執政7年下來，並沒有展現出足夠的執行力、責任感與領導力。要讓台灣重啟，重返康莊大道，也只有政黨輪替，大破大立，讓專業的人坐上專業的位置，才能解決台灣的困境。

蔡英文 民進黨 總統大選

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