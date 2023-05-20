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死刑存廢踢皮球 院部聯手幫死囚「續命」

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北報導
殉職警員凃明誠二姊（中）日前激動要廢死團體滾去18層地獄；廢死團體尊重受刑人的人權而反對死刑，「但誰尊重我弟弟的人權？」。圖／本報資料照片
殉職警員凃明誠二姊（中）日前激動要廢死團體滾去18層地獄；廢死團體尊重受刑人的人權而反對死刑，「但誰尊重我弟弟的人權？」。圖／本報資料照片

死刑存廢是人民最有感的司法議題之一，卻是蔡政府礙於人權與民意衝突而避談的一塊，憲法法庭受理死囚釋憲案遲未有結果，法務部以救濟未終結作為無法執行的理由，院部看似互推皮球，實際上是聯手替死囚「續命」。

縱火燒死六人的湯景華歷審四度判處死刑，但最高法院以「間接故意」為由，自為判決無期徒刑定讞；陳福祥在峨眉停車場十分鐘槍殺兩人，歷經五度判死，最高法院認定是臨時起意犯罪，改判無期徒刑定讞。

我國自二○二一年至今兩年死刑定讞、執行死刑案件雙掛零，最後一次實質走向廢死，重大矚目案件屢屢多次判死，最終逆轉讓嫌犯逃死，判決早已不符人民法律感情，民眾如何對司法改革有感？

法務部二○二○年七月十五日因監獄行刑法修正，制定實施執行死刑規則，凡聲請「非常上訴」、「再審」及「大法官釋憲程序」等，在救濟程序未終結前，都不能執行死刑。目前死囚三種「免死」的司法救濟途徑，除受刑人本身提出救濟外，廢死聯盟一律遞狀協助聲請，目的是設下令准執行的障礙。現有卅八名死囚皆以死刑條文違憲，聲請釋憲，憲法法庭仍未決定是否受理，其中卅五人也主張「連身條款」違憲。憲法法庭去年十月廿四日原以不公開說明會「閉門密審」，經本報曝光消息後，在各方壓力下改直播說明會程；然而，仍巧妙規避公開言詞辯論得在三個月內宣示判決的限制，迄今沒結論。

法界批評廢死若是社會進步的價值，政策也以廢死為目標，大法官應「直球對決」死刑是否違憲，不應拿「連身條款」等小案放煙霧彈，試圖替死囚「留活路」。

蔡英文 民進黨 總統大選 廢死 死刑 司法改革

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