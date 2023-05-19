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改善蔡政府不足 賴清德如何讓選民再相信一次

聯合報／ 記者周佑政丘采薇蔡晉宇劉宛琳林縉明林銘翰屈彥辰／台北報導
民進黨主席暨總統參選人賴清德。本報系資料照
民進黨主席暨總統參選人賴清德。本報系資料照

蔡政府執政滿七年，在野黨批評兩岸動盪，經濟內政呈現通膨、高房價。綠營內部不諱言，「經濟與內政」是蔡總統任期尾聲的重要考驗，明年大選，民進黨總統參選人賴清德要成功保衛民進黨政權，必須先展現他有能力改善蔡政府的不足。

親賴黨政人士坦言，前年四大公投案民進黨大勝，但政治紅利卻沒延伸至去年九合一選舉，論文案、黑金疑雲衝擊深綠選票，缺工、青年低薪與經濟問題，讓中間選民流失，賴清德必須告訴選民，為什麼要再相信民進黨一次，也要讓民眾相信「賴帶領的民進黨政府會與蔡政府有所不同」。

黨政人士也說，去年九合一敗選，讓民進黨體認中國牌效益漸消退，因此明年大選的主軸不可能是「抗中保台」。台灣目前面臨多重挑戰，賴清德接下來的政策藍圖將瞄準「年輕人的未來」、著重「務實」，也會提更多經濟、能源政策。

國民黨發言人林家興表示，在接下來近八個月的選戰當中，國民黨的定位要從在野黨邁向「準執政黨」，以前瞻的政策論述及深厚執政經驗，提出務實解方，提供「含淚投民進黨」以外的更優質選項。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，「蔡政府執政對不起年輕人」，通膨、高房價，年輕人買不起房。民眾黨立委張其祿說，黨主席柯文哲參選下屆總統，將憑藉過去在北市府執政經驗，在選戰中逐步提出對國家願景。

蔡英文 民進黨 總統大選 賴清德

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