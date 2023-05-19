學者：換得與美友好 卻封了很多路

蔡政府執政進入尾聲，蔡英文總統七年前就職時宣示，會依中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，並呼籲「兩岸及兩個執政黨」應放下包袱，展開良性對話。迄今，蔡總統的兩岸論述剩下四個堅持、互不隸屬，兩岸不再有良性對話，甚至毫無信任，敵意迅速升高。

據統計，近四年間共機進入我防空識別區（ＡＤＩＺ，含越過海峽中線）逐年增加，自二○一九年三月起到去年底，共機擾台分別為十架、三八○架、九六○架、一七二七架，今年迄今共八七○架。兩岸關係急凍，台灣處於美中對抗的前線，台海戰爭風險也在提高，去年美國眾議院前議長裴洛西來台，大陸機艦繞行頻繁，也讓台灣成為外媒所稱「台灣是世界上最危險的地方」。

對外關係上，蔡政府二○一六年上台，未能延續前朝馬政府的外交休兵政策，陸續與聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯等九國斷交，斷交國數已追平當年陳水扁執政時期，邦交國從廿二國降至十三國。在兩岸關係惡化之下，台灣的國際舞台減少，已多年無法參與世界衛生大會、國際民航組織與國際刑警組織，今年再次沒收到ＷＨＡ邀請函。

海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢表示，海協、海基會兩會協商中斷，大陸停止居民來台自由行，暫停學生來台就讀；兩岸恢復十航點，至今仍未完全恢復，禁團令也未取消。民進黨執政後因堅決不承認「九二共識」，再加上並未終止「台獨黨綱」，被大陸認為是破壞兩岸政治互信基礎，雙方關係持續惡化。

海基會前董事長洪奇昌表示，二○一六年的關係還可以談是「兩岸關係」，但從二○一七年底開始，美中地緣政治的霸權爭奪，外部變化改變兩岸關係，也讓「兩岸關係」成為美中戰略競合下的關係，台灣成為東亞地區和平穩定「有責任的參與者」，卻也讓兩岸關係開始緊張。他認為，兩岸未來應該從經貿、文化、教育、旅遊、醫療、防疫經驗，所有的非政治性交流與對話，應逐步重啟。

政大外交系主任盧業中指出，蔡政府七年執政，在外交上與美國關係有實質進展，不過，蔡政府形同拿台美關係與兩岸關係做交換，兩者無法同時並存，「儘管換得美方的友好，卻也把很多路給封了起來。」蔡政府對於兩岸關係的處理，不只影響到兩岸的穩定與和平，連帶也牽制到台灣的國際參與，台灣想走出去，必須思考是只走向美國，還是也想走向世界，若答案是後者，兩岸關係顯然不能只是白紙一張。