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新聞眼／資安隱憂政府無能 拿對岸遮羞

聯合報／ 記者侯俐安
美國前國務卿龐培歐去年9月抵台訪問，桃機卻收到恐嚇信，宣稱將已在航廈內放置炸彈，航警局獲報後派員在航廈內搜索，加強飛安檢查。 圖／聯合報系資料照片
美國前國務卿龐培歐去年9月抵台訪問，桃機卻收到恐嚇信，宣稱將已在航廈內放置炸彈，航警局獲報後派員在航廈內搜索，加強飛安檢查。 圖／聯合報系資料照片

去年八月中共軍演，台灣從政府網站到超商看板，紛遭駭客入侵，或被癱瘓、置換內容，國人赫然發現台灣資安能力脆弱。近來網路匿名恐嚇電郵事件升級，從首波攻擊至今兩年，蔡政府回應除繼續膝反射式將矛頭對準陸生「張海川」，並譴責大陸官方蓄意縱容，似乎束手無策。

綜觀近年網路匿名攻擊事件，恐嚇信件都是來自境外，透過ＶＰＮ（虛擬私人網路）變更ＩＰ位址方式犯案，設置斷點增加警方追緝難度。上半場都是鎖定交通運具，如台鐵、高鐵、捷運等，自稱「唐澤貴洋」在客服信箱留言要放炸彈。去年刑事局宣布破案，指向曾在台灣就讀的陸生張海川，並將其通緝。

自此之後，每當發生網路匿名恐嚇事件，蔡政府總千篇一律端出「張海川」，指稱兩岸雖有共同打擊犯罪機制，但大陸公安部門不願協助、蓄意縱容。

姑且不論陸方不將「張海川」遣返回台，可能來自兩岸官方互信程度不足；當事件升溫，攻擊對象對準大眾運輸、觀光景點及關鍵基礎設施，案件與日俱增時，各地派遣大量警方疲於奔命，背後顯見的是國土安全之威脅，反映的是台灣關鍵基礎設施資安防禦與數位韌性的脆弱。

刑事局統計「張海川」近兩年來恐嚇案例達到二三一件。究竟是否全是「張海川」所為不得而知，但難道一名陸生，就能造成台灣交通癱瘓、園區關閉？就能擊潰蔡政府近年為對抗「資訊戰」與「反認知作戰」成立的資通電軍、數位發展部、資通安全署大軍？

網路匿名攻擊正從虛擬世界成為國安隱憂，行政院國土辦近來一句「研判境外勢力作為」似乎正好回答，面對危機一概推給大陸，就能當作無能的遮羞布。

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