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從源頭解決 專家：改革安全體制

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
台鐵、高鐵接連遭寄恐嚇信，警方派員排查。 記者李隆揆／翻攝
台鐵、高鐵接連遭寄恐嚇信，警方派員排查。 記者李隆揆／翻攝

網路匿名詐騙成為常態，威脅國安，更可能陷入「狼來了」情境。據了解，由於我方鎖定「匿名炸彈客」為陸生「張海川」，刑事局已發函多次給陸方都被「已讀不回」。相關單位開始思考調整ＳＯＰ，避免勞師動眾，專家則認為，源頭應從安全體制改革。

立法院司法及法制委員會上周召開委員會時，面對立委質疑對此恐嚇郵件有何因應作為時，法務部次長陳明堂強調「有積極在做」；由於對象鎖定是「張海川」，他說，張男沒有入境台灣，目前雖有海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，但「那邊也要配合」。

長期追蹤此案的不具名人員坦言，若不從源頭解決，解決手段只剩下消極與被動應對。包含限定不能「VPN跳板發言」、手機實名認證等，但他也坦言，上述都有爭議，甚至排擠情資。

該人士表示，由於目前民意信箱大多採用信箱認證、表單填寫，難以追蹤到真實發言人的身分，若能針對特定信箱，有十次、廿次謊報，能限制留言等；或是抓出某些謊報者的特點，採用低度管理，不用勞師動眾、地毯式掃描，或許是一種方式，卻未必治本。

中華國土安全研究協會理事長汪毓瑋表示，網路匿名恐嚇是認知作戰的一環，但虛擬世界最麻煩的是，即使知道發文位置、對象，卻未必是事實，駭客可以跳板、與不同國家與組織合作，以不同形式呈現，而台灣最笨的就是只懂得「加強懲罰力度」，治標卻不治本。關鍵在於台灣本身情報體系，無論是軍方的資通電軍指揮部，或是刑事局、警政署、國安局，以及甫成立的數位部，應從安全體制改革著手。

陸生 恐嚇 炸彈 國安局

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