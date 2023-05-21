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「詐彈」案四起 國中會考收到恐嚇信
近期「詐彈」案四起，從校園、遊樂園到大眾運輸都成為恐嚇目標。昨是國中會考首日，校園成為恐嚇目標，繼台南成功大學後，台南市府民意信箱日前也接獲恐嚇電郵，揚言要在國中會考考場隨機攻擊，教育部也接獲類似恐嚇信件。台鐵局表示，旅客諮詢系統從二○一九年至今，收到四十四件恐嚇案件，但光今年來就已收到十五件，儼然有愈來愈頻繁趨勢。
教育部長潘文忠昨證實教部接獲恐嚇信，他說，經警政單位、法務部研判，與近日各地傳出的信件皆屬境外「通案」，但也不敢掉以輕心，他也在收信後立即與警政署長黃明昭聯繫，請相關單位在各考場加派警力巡邏，請家長考生安心應試。
六福村主題遊樂園昨上午接獲炸彈恐嚇信，指出將在園區內引爆預先放置的爆裂物，園方不敢大意緊急閉園、疏散遊客。警方表示，刑警大隊科偵組調閱恐嚇信件來源IP，發現是由美國發出，將交由國際科持續追查信件來源及發信人身分。
台鐵局表示，恐嚇案件儼然有愈來愈頻繁的趨勢，不過因涉及安全，即便發生再多次都不敢鬆懈，每次都要出動鐵路警察及站務人員強化巡檢、向上通報。
台灣高鐵公司表示，為防範危及安全相關事件皆訂有相關SOP，平時協同警消單位定期進行因應機制演練，另要與政府單位保持密切聯繫。據了解，雖然相關單位涉及恐嚇事件都有既定處理程序，但隨著發生次數日趨頻繁，這些單位也擔心原先因應的SOP對外曝光過多細節，會反被有心人士利用，因此在「安民心」及避免防護細節曝光上，有時面臨兩難。
桃園機場公司表示，除了信箱臉書也曾收到類似訊息，光今年收到的匿名恐嚇就有十五件，除依程序通報國土安全辦公室、交通部及民航局外，也要加強保全巡檢，要求駐機場員工提高警覺。
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