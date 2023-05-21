炸彈恐嚇「狼來了」 國安危機浮現

近日發生多起網路匿名恐嚇事件，從鎖定我國關鍵基礎設施，再到觀光景點，雖然都是虛驚一場，但政府相關單位人員表示，當檢調疲於奔命、民眾麻痺疲乏時，匿名恐嚇正在升級為國安事件，在虛擬世界中，也難保不會出現「模仿犯」。高檢署周二將召開跨部會議，邀集刑事局、調查局、法務部等單位討論具體因應方式。

昨起兩天國中會考，台南市教育局接獲恐嚇信件，揚言要在某考場砍殺學生。無獨有偶，六福村主題遊樂園也接獲炸彈恐嚇信，疏散千名遊客。五天內，屏東海生館、壽山植物園、台中自然科學博物館、福山植物園都收到類似信件，來源直指陸籍研究生「張海川」。

據刑事局統計，從二○二一年迄今，以「張海川」為名的網路恐嚇案件數，最早出現在二○二一年九月有兩件，接著十一月九件、十二月廿六件，當年總計有卅七件。二○二二年開始變得頻繁，有八個月出現，每個月大多四、五件，一整年有四十件。

不過，今年開始幾乎是以十倍規模攀升，一月就有廿九件，到了四月，更大幅攀升到六十二件。四月中旬，台鐵兩天內五度接到恐嚇訊息，指要在基隆火車站等地放炸彈，不到一周，桃機接獲通報中國國際航空航班CA185上疑似有爆裂物，桃機立即要求該班機停在外接駁停機坪受檢。

台鐵、桃機、高鐵、北捷、桃捷、中捷，收到網路匿名恐嚇放置炸彈的信件成家常便飯。五月起轉向觀光景點，包含屏東海生館、壽山動物園、台中自然科學博物館、福山植物園、六福村，以及一級關鍵基礎設施國立故宮博物院。統計至五月廿日就有一八一件。

高檢署周二將開會，相關人員坦言，治本的方式是源頭打擊，但當對岸不願配合時，對國安產生三大影響，除造成恐慌、影響國家正常運作；其次，當基層員警疲於奔命而麻痺，甚至排擠人力時，易產生「狼來了」效應；第三，警方雖研判恐嚇者是曾來台就讀的陸生「張海川」，但在虛擬世界中，難保不會出現「模仿犯」。

國民黨立委魯明哲表示，當網路匿名恐嚇升高成為消耗戰時，影響比共機繞台嚴重，從民間提升防護意識，警政、司法、國安單位也應盡速建置判斷機制。