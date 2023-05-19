嫌犯在大陸 我尋求兩岸共同處理

近期多處景點接連收到炸彈信恐嚇，民進黨籍立委劉建國昨在立法院質詢法務部次長陳明堂如何處理？陳表示，台灣高等檢察署會邀相關機關想出具體方式，討論如何和對岸共同處置。

陸委會昨在記者會則表示，已循兩岸共同打擊犯罪協議機制請陸方協查，對方尚未回覆。

劉建國表示，太魯閣和陽明山國家公園、澎湖水族館、遠雄海洋公園、清華大學、台鐵、桃機、故宮等都接到炸彈信恐嚇，一接到恐嚇信就必須要封館、封園，還要出動警察、警犬查緝，這對社會安全、經濟、交通秩序危害相當大。

劉指出，警方清查IP，發現炸彈恐嚇信都是來自境外，目前鎖定一名大陸籍張姓學生，2年來匿名寄出上百封，對台灣社會造成不安，法務部有無積極因應作為？還是只能放任這種惡行？

陳明堂表示，各地檢署多少都有這類繫屬案件，例如台北地檢署就有17件、基隆地檢署有2件，目前知道可能有大陸籍張姓男子涉案，但他沒有入境，在全世界網路恐怖活動都有「斷點」的可能性，目前檢警已積極處理，相關機關能否封鎖涉及法令問題，高檢察署已在整合。

劉建國追問，如果大陸政府不配合，該如何積極處理？陳明堂表示，希望透過相關管道如海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議處置。劉反問，「現在還有共打嗎？如果有共打，怎麼這人還持續投炸彈恐嚇信？」陳說，還是需要透過兩邊公部門對公部門或私部門處理。

劉建國說，依過去模式，要抓到張姓學生並不困難，重點是對岸要配合，但顯然中共並未協助；陳明堂說，這涉及兩岸互動關係，我方正透過各種管道處理中。