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震撼彈！納達爾因傷法網無緣衛冕、溫網也將缺席 明年恐退休

炸彈恐嚇電郵頻傳 動物園科博館大學宿舍蒙陰影

中央社／ 台北18日電

台灣這兩天至少6處收到恐嚇電子郵件，揚言已裝設炸彈，將在設定時間引爆，警方搜尋未發現可疑爆裂物，不排除中國籍學生張海川涉案，高檢署下週召開跨轄、跨機關的專案會議因應。

包括福山植物園、高雄市壽山動物園及蓮花池龍虎塔、台灣銀行基隆分行、國立自然科學博物館、國立中央大學、國立成功大學這兩天陸續收到炸彈恐嚇信，揚言已在館內、園區、女生宿舍等處裝設炸彈，並設定引爆時間。

各地警方獲報後，立刻派員趕往現場，疏散民眾、清查各角落，最後並未發現可疑物品，狀況暫時解除。福山植物園、壽山動物園緊急休園因應，國立自然科學博物館今天則正常開館。

除了前述場館、學校，台灣各地著名景區近來也接獲恐嚇電子郵件，屏東海生館、花蓮太魯閣國家公園及海洋公園、澎湖水族館、陽明山國家公園、國立故宮博物院都接獲炸彈或隨機砍殺恐嚇郵件。台北捷運、桃園捷運更早之前也收到類似郵件。

警政署刑事局今天告訴中央社記者，經查相關恐嚇信件來源都來自境外，透過VPN（虛擬私人網路）變更IP位址方式犯案，設置斷點增加警方追緝難度。

類似手法的恐嚇案件頻傳，警方研判，相關恐嚇案都與曾在台求學但已離境的中國籍研究生張海川有關，目前張海川已遭檢察官發布通緝。

刑事局表示，近來發現若相關恐嚇案經媒體披露越多，犯嫌就越亢奮，且在報導過後的犯案頻率也隨之增加，大大消耗社會資源，但警方都積極偵辦、不敢懈怠。

不過，境外IP追查有難度，加上涉及兩岸司法互助和政治問題，刑事局說，希望透過彙整分析，積極尋找突破點偵辦，也會循各種管道協助，將犯嫌繩之以法。

台灣高等檢察署今天也表示，因相關案件橫跨不同轄區，且已有多件偵查中，下週將召集相關地檢署、刑事局、調查局、法務部國際及兩岸法律司共同研商偵辦作為，由檢察長張斗輝主持。

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