成大也接恐嚇信稱引爆20顆炸彈 警方查無所獲
成功大學今天也接到網路恐嚇信件，對方宣稱將在校園及女生宿舍引爆20顆炸彈。台南市警局緊急搜尋查無異狀，初判IP位址來自境外，可能是中國籍學生張海川所為，狀況暫時解除。
福山植物園、高雄市壽山動物園、國立自然科學博物館近日都收到炸彈恐嚇信，屏東海生館、花蓮太魯閣國家公園及海洋公園、澎湖水族館更在3天內分別接獲6件炸彈及隨機砍殺恐嚇郵件。
國立成功大學今晚告訴中央社記者，成大生物科技中心下午2時許接到網路恐嚇信件，對方宣稱在校園及女生宿舍安裝20顆炸彈，預定下午4時引爆，校方立刻報警，但怕引起恐嚇，當下未啟動疏散措施。
台南市警局第一分局及第五分局獲報後，立刻搜尋成大勝利校區及敬業校區，但一無所獲；警方告誡校方隨時注意有無可疑物品，以免發生意外。校方表示，恐嚇信件IP位址在美國。
警方初步調查，恐嚇信件可能是中國籍學生張海川所為，目前狀況暫時解除，但警方仍會注意校安，保障師生安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言