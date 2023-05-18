成大也接恐嚇信稱引爆20顆炸彈 警方查無所獲

成功大學今天也接到網路恐嚇信件，對方宣稱將在校園及女生宿舍引爆20顆炸彈。台南市警局緊急搜尋查無異狀，初判IP位址來自境外，可能是中國籍學生張海川所為，狀況暫時解除。

福山植物園、高雄市壽山動物園、國立自然科學博物館近日都收到炸彈恐嚇信，屏東海生館、花蓮太魯閣國家公園及海洋公園、澎湖水族館更在3天內分別接獲6件炸彈及隨機砍殺恐嚇郵件。

國立成功大學今晚告訴中央社記者，成大生物科技中心下午2時許接到網路恐嚇信件，對方宣稱在校園及女生宿舍安裝20顆炸彈，預定下午4時引爆，校方立刻報警，但怕引起恐嚇，當下未啟動疏散措施。

台南市警局第一分局及第五分局獲報後，立刻搜尋成大勝利校區及敬業校區，但一無所獲；警方告誡校方隨時注意有無可疑物品，以免發生意外。校方表示，恐嚇信件IP位址在美國。

警方初步調查，恐嚇信件可能是中國籍學生張海川所為，目前狀況暫時解除，但警方仍會注意校安，保障師生安全。