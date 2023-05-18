壽山動物園巡檢未查獲可疑物 5月19日正常開放

高市觀光局收到恐嚇郵件，稱將在壽山動物園及龍虎塔放置炸彈，市府全面巡檢後，未查獲任何可疑物品，宣布明天動物園正常開放。這也是繼福山植物園後今天第2起遭恐嚇休園事件。

高雄市觀光局今天晚間發布新聞稿表示，觀光局於上午收到恐嚇信，宣稱已在壽山動物園及蓮池潭龍虎塔設置爆裂物。觀光局立即報警並偕同警方及廟方啟動緊急應變措施並疏散現場民眾。

觀光局表示，由於龍虎塔屬慈濟宮所有，除報警也立即通知廟方配合應變；經轄區員警入內巡檢後未發現可疑物品，後續將持續加強蓮池潭風景區人流管制，並請工作人員進行安全檢視，以確保民眾安全。

而壽山動物園亦於半小時內迅速完成750名遊客疏散作業，並進行園區全面巡檢。因未查獲任何可疑物品，明天動物園將正常開放，並加強園區巡查及安全管理措施以確保市民及遊客安全。

觀光局指出，近期全國觀光景點接連收到炸彈恐嚇通知，今天高雄著名景區蓮池潭龍虎塔及壽山動物園也接獲署名「宋林林」民眾來信恐嚇裝設爆裂物，並指出如未支付1000萬元將進行引爆。

壽山動物園表示，明天正常開園將加強觀察民眾入園情形與園區內巡查工作，也呼籲民眾請勿攜帶危險物品，若遊客發現可疑人士，也儘速通報園方處理；另外已請警方提高園區周邊場域巡查頻率。

壽山動物園補充說明，考量遊客權益，散客可憑今天購票證明，於今年底前憑票入園，團客部分則採現場退票；線上平台購票的民眾則由園方協助於原平台辦理退票，不再收取手續費。