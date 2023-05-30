侯營：核電相信專業 不會政治凌駕一切

新北市府先前不核准核一、核二室內外核廢料貯置場，核一廠室外乾式貯存水保計畫卡關十年，上月底才因市府放棄上訴過關。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨首次提出有條件選擇核能說法，親侯人士強調，在「不能缺電」目標下，只要安全，核能會是選項之一，最重要的是「能源配比」，不僅要多元，而且要可行，要能做得到才行。

新北市核安監督委員會解釋，依法規，核電廠延役要在屆滿前五至十五年提出申請，依目前法規是來不及。核一廠已核發除役許可，無法延役，如果要延役核二、核三，需要修法。

親侯人士說，核二、核三廠延役要看是否符合安全，大前提是符合侯友宜一貫「有核安才有核電」理念，等侯友宜執政後，會召集原委會、台電，甚至中研院等專業或學術單位就現況完整評估，沒有任何預設立場，一切相信專業，「不會像現在政治凌駕一切」。

至於侯友宜是否已盤算過未來能源配比？親侯人士表示，現階段數據不夠，也不完整，相信到目前為止，很多沒有公布的真實情況只有執政者才知道，太多的黑箱和刻意美化，才會造成如今的二○二五非核家園神話。

侯友宜曾因不挺「重啟核四」公投引發藍營撻伐，不過，事實上，侯友宜雖然反核四，卻從未反核電；侯友宜的能源立場是確保穩定供電、能源安全，並落實減碳；沒有核安、無法處理核廢料，就沒有核能，但不排除核能。

侯友宜對於核能的態度是有跡可循的。國民黨主席朱立倫二○一九年參加國民黨總統初選前夕，表態若當選總統，當國家能源不足時願意重啟核四，有自信處理核廢料。當時剛選上市長的侯友宜回應，「我從來沒有反對核電過」，他從前到現在都尊重中央的能源政策，他並不反核，因為沒有電，就沒有經濟、沒有一切，但新北市的核安最重要，所以一定要建立在安全的基礎上。