新聞眼／侯友宜請益列車 展現治國準備

國民黨徵召新北市長侯友宜參選明年總統後，侯已先後拜會台大前校長管中閔、行政院前院長陳冲、中華民國前總統馬英九、立法院前院長王金平。侯友宜啟動「請益整合」列車，也向藍營支持者傳遞明確的訊息。

首先，在兩岸路線與美中台關係上，侯營認為，「務實可行」是中華民國國家領導人處理這兩項國政議題最重要的原則，無論兩岸關係或台美關係，擔任八年總統及國民黨主席的馬英九是國內務實與可行兼具的政治人物，馬英九執政時期，兩岸關係和諧、台海情勢穩定，美方也認為馬英九是可信賴的領導人，侯營認為馬英九是請益兩岸關係與台美關係不二人選。

馬英九今年三月歷史性訪問大陸，藍營仍有部分人士對馬的兩岸論述有不同看法，但馬英九陣營有注意到侯友宜在新北市議會遭民進黨市議員質詢評論馬登陸議題時，侯答覆在台海局勢險峻的時刻，馬訪問大陸期間多次提到中華民國憲法、九二共識，「很勇敢」。馬侯會上，馬英九也傳授了務實可行的經驗，並應允，侯若有需要，他願意在兩岸及美中台關係議題助一臂之力。

其次，在高等教育及育才培才留才的議題上，管中閔與侯友宜也開誠布公交換意見，「管爺」的見解，助侯友宜在國家人才、提升國家競爭力有更深的理解及更高視野。

在團結黨內及「顧本土」議題上，侯友宜效法二○○三年連宋合的模式，登門向王金平請益。

鴻海集團創辦人郭台銘第一次拜會王金平，外界也認為王郭交情深厚，但當媒體追問是否支持郭台銘，王金平斬釘截鐵說，「我只支持國民黨推出的候選人」，顯示王在總統大選早有定見。

王金平雖離開立法院多年，但擁有豐沛政商人脈，在南台灣，他仍是國民黨的看板大老，侯友宜向王金平請益，一來，打破王侯不合的傳言，二者，王能助侯整合藍營內部力量，槍口一致對外。

至於拜訪陳冲，雖是侯被認為較陌生的金融、經貿領域，但依陳冲所述，「侯比我想像中的視野更廣一點」，不只防弊，更提到很多興利的角度，也可見侯參選總統「有備而來」。

面對民眾黨主席柯文哲搶兩岸議題，馬侯會之後，侯可望重新取回兩岸話語權；請益管中閔雖被綠營酸徵詢副手遭拒，但侯營私下評估收穫甚大；至於王侯會後，「團結的國民黨」氛圍在藍軍陣營裡逐漸凝聚。

侯友宜第一波整合請益，「訪陳」、「尊馬」、「重管」、「敬王」節奏分明，也向藍營支持者展現他的治國準備。