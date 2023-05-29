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對談經貿 陳冲誇侯友宜內行
國民黨總統參選人侯友宜上周三拜會行政院前院長陳冲，陳擔憂心中華民國經貿發展困境，並直指在兩岸關係緊張、外交及經貿困境下，台灣面臨的挑戰只會更艱巨，「下一任總統非常難做」。侯友宜說，只要能讓國家永續，他願意全力扛起。
侯友宜先前才拜訪台大前校長管中閔，隨後又向陳冲請益。侯友宜說，陳冲和他一樣出身基層工作，以財經、法律專業投身公職，曾擔任金管會主委、行政院長，目前持續在非營利組織服務，一生致力於台灣金融產業、經貿發展，對於台灣近年遇到的難題，感受特別深。
陳冲昨晚表示，兩人談了大約八、九十分鐘，涵蓋金融、經貿等議題，他原本以為侯的從政經驗在地方，生涯大多擔任警察，想不到侯也很專心在其他領域，不論是關心程度或涉獵程度，都超乎他的想像。他本來想地方首長不會關心這些議題，但侯注意到了，「侯比我想像中的視野更廣一點」。
陳冲說，他認為侯對問題的思考是很深入也不奇怪，因為侯是擔任刑警，必須注意案情，隨時注意邏輯合理程度。
陳冲說，他告訴侯，沒有人什麼都懂，當首長也不用裝什麼都懂，關鍵是要認識很多懂的人，即使不認識，也可發現懂的人。
陳冲指出，侯友宜很願意多了解事情，問的問題也很內行，以金融為例，他以為侯應該很陌生，但侯問得很好，提到很多興利的角度，不是只有防弊，甚至比金管會的官員還知道重點。此外，侯也問到台灣的自由貿易協定簽訂等問題，侯也知道經貿要發展，不是光靠廠商努力，政府也要花點精神，如果兩岸關係弄不好，在國際經貿體系就打不開一條路。
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