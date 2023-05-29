侯友宜請託整合 王金平關切兩岸論述

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜一連兩天在南部博感情，昨走訪高、屏，向立法院前院長王金平、屏東縣議長周典論等人請益。周先前力挺鴻海創辦人郭台銘，雖表態會支持侯，但建議侯與郭溝通、讓郭釋懷與接受。王金平認為國民黨要重返執政，團結是必然；但被問及是否出面化解「侯、郭心結」，王說「慢慢來，不要急」。至於是否促成侯郭配，王則說「尚無答案」。

王：如有必要會盡力

王金平路竹老家「早餐會」行之有年，侯友宜昨首度成為座上賓，與會的尚有國民黨智庫執行長柯志恩、高市黨部主委黃昭順、前議長黃啟川和莊啟旺，及前立委侯彩鳳、吳光訓和多名將參選立委的議員。王金平說，雖與侯不太熟，「但既侯被提名，我們就要全力以赴」。媒體追問王是否願意居中化解「侯、郭心結」，王指如有必要會盡一己之力，「但現在有沒有必要，不知道」。

餐會前，一行人在王金平家中晤談十幾分鐘，交換輔選意見，侯請託王出面整合，集結群力，有人建議王金平出任全國競總兼高雄主委；王則建議侯友宜，高雄選務可由柯志恩挑大梁，王也提醒侯應盡速提出兩岸具體論述。

侯友宜在餐敘時表示對高雄沒那麼熟，這次選舉是硬仗，絕不好打，未來如同王說的，兩岸一定要和平穩定，才會往前走；他也期盼大家同心面對這場選舉，希望每個人都能勝利。

密會周 侯請益兼拆彈

侯友宜稍後轉赴屏東拜會周典論，兩人密會約一小時，日前傳出國民黨中央將南部地方人士形容為「牛鬼蛇神」，侯友宜此行被解讀為請益兼拆彈。侯說，自己出身南部，此行感受到高屏民眾的熱情及愛土地的精神，這是守護國家、人民最重要的力量，「不分你我、不分族群，我和大家的溝通都是這種心情」。

周典論被問及是否支持侯，周說「當然是這樣」，國民黨也必須思考如何因應「郭柯配」，「這是有可能發生且是非常嚴重的議題」。

媒體追問侯友宜，日前貼出與前總統馬英九合照，是否就是認同九二共識？侯說，對於中華民國憲法、民主法治、台灣人民福祉及兩岸和平穩定的堅持，他和馬的看法一致。侯友宜說，現在美中已敵對，要把台灣顧好很辛苦；台灣在第一島鏈，離大陸最近，唯有國家安全才能和平永續，方法就是對話交流，互相善意、平等、尊嚴對待。