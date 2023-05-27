侯友宜出席健美賽 館長最想問：賴清德你7年過得好嗎？

新北市長侯友宜今天上午出席2023第3屆成吉思汗全國健美公開賽，與館長陳之漢合體，陳之漢表示希望侯友宜當上總統能解決人民司法不公疑慮，另外也想問民進黨總統參選人賴清德「你這7年過得好嗎？」

侯友宜今出席健美賽未接受聯訪，陳之漢則說，蔡總統答應居住正義，但房價一直是人民心目中的痛 ，另外司法問題也是，詐欺犯跑來跑去、通緝犯跟高官一起。侯友宜是警察出身，相信侯可以解決這問題，侯是嫉惡如仇的個性，抓犯人是侯的專業，希望侯當總統可以用更好方式讓台灣人過更好，尤其司公正這塊。