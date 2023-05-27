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侯友宜會受年輕人歡迎嗎？媒體人曝他有「3特質」：別人沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
侯友宜到淡江大學演講，結束後與學生合照。聯合報系資料照／記者李定宇攝影
侯友宜到淡江大學演講，結束後與學生合照。聯合報系資料照／記者李定宇攝影

2024大選人選，由國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲出線，形成「三腳督」情勢。國民黨立委江啟臣曾分析，有一群年輕選民過去支持民進黨，現在則被柯文則吸收。媒體人韋安則認為，侯友宜有3特點，能和年輕人像朋友般互動交流。

韋安26日在臉書以「侯友宜會受年輕人歡迎嗎？」為題發文，他表示答案是「肯定句」，因為侯有宜有別人沒有的「3點特質」，首先，侯友宜長期從事治安工作，從警轉政前，他曾擔任2年多警察大學校長，也是碩士班老師，每天都和年輕人朝夕相處，願意傾聽新世代心聲。

其次，侯友宜不喜歡淘淘不絕講大道理，而是盡一切努力照顧學生，把他們都當成「自己的小孩」，侯當校長的時候，學生每個禮拜都可以組團，和侯交流講座，從學業、工作、家庭生活，什麼都可以談，在當了新北市副市長半年後，侯還回到學校，替學生打氣加油。

侯友宜當選新北市長後，也在教育領域大投入，讓新北的教育預算，破了有史以來的紀錄。韋安認為，侯友宜對年輕人，不會講好聽的，而是展現態度，少說多做，以具體、實際的作為投入公共資源。

韋安也統整，侯友宜對年輕人來說，就是一個可以當成朋友般互動交流、內心溫暖但只有關心沒有威嚴、風趣幽默又尊重他人的「鄰家大叔」，有這3項特點，年輕人接受甚至喜歡上侯友宜，應該一點都不困難。

國民黨 侯友宜 總統大選

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