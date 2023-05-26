侯友宜將見王金平 碰不到韓國瑜

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜明天將到高雄參加一連串輔選行程，被視為攻向中南部起手式，高雄市黨部主委黃昭順表示，侯市長到高雄一定會去向立法院前院長王金平請益，會面時間尊重王院長的安排。親侯人士說，時間還在安排，但一定會去向地方人士請益。

侯友宜被黨徵召後，明天首度南下高雄，下午先到市黨部與立委參選人座談，晚上至岡山出席吳子嘉「董事長開講」網路節目，翌日則預定拜訪地方人士。

黃昭順說，侯友宜會拜會王金平等地方人士，明天或後天時間未定，另有前市長韓國瑜會到高雄參加立委參選人曹桓榮的服務處成立大會。不過曹昨晚表示，韓國瑜人在國外無法如期返台，只能另外再找時間來替他加油打氣。

侯、韓兩人在徵召後仍「王不見王」，是否見面備受外界關注，侯友宜昨說，他跟韓國瑜常常有機會聯絡，彼此愛我們的國家這一塊，絕對無庸置疑。

國民黨前中常委林金結表示，侯、韓現在見面還太早，國民黨要展現大團結，七月廿三日在新北市板橋體育館的全代會將是很好的時間點。

藍營人士指出，侯友宜才剛接受徵召，最重要的是先研擬國內、內政等政策，如果到了中南部講不出內容，或沒辦法好好回答問題，未必能得分。

針對緬甸華僑李國輝六年前縱火釀九死五傷，改判無期徒刑定讞，侯友宜昨天晚上在臉書發文表示，看到新聞當下只有一個念頭「這要那些悲痛欲絕的受害者家屬們，如何能接受？」若法院的見解與一般社會通念漸行漸遠時，法院與人民的距離將愈離愈遠。