侯友宜副手黑馬？管中閔「只想騎白馬」 媒體人曝國民黨有雜音

自從國民黨宣布徵召侯友宜出征2024總統大選後，外界就相當關心副手人選，先前傳出前台大校長管中閔可能是大黑馬，而侯友宜23日更是在臉書曬出與管中閔的合照，外界紛紛猜測「侯管配」成形。對此，管中閔24日凌晨發文表態「沒意願」。而侯友宜表示，他以請益態度請教管中閔，談了對國內外經濟形勢、高等教育、少子化台灣面臨挑戰等議題，兩人相談甚歡。侯友宜強調「完全沒有談到任何職位關係」。

曾說「進入政治圈如掉進地獄」 管中閔凌晨表態：沒意願參選

回顧管中閔歷年來發言，他曾感嘆，從學術界進入政治圈，猶如「自雲端掉進地獄」。學者出身的他，由於個性「過於敢言」，惹出不少失言風波，包括「打斷腿」、「爺們」等發言，不僅讓他負面新聞不斷，也頻遭立委修理。因此也不難預料管中閔表態，「我沒有意願參與任何選舉, period.總以小人之心度君子之腹的妄人們可以休矣。」更傳出管中閔私下透露，「謝謝大家厚愛，我只想身騎白馬，黑馬就留給有志於此的人」。

資深媒體人黃暐瀚於廣播節目中表示，最近一個禮拜，國民黨內有人提出管中閔當副手，有人支持也有人反對。黃暐瀚說，「黨內有人說找他就去了了，那個人就是外省人，現在侯友宜在中南部就有票，不然就提名王建煊或是誰就好了，本土派不敢恭維。」他指出，「深藍派則說好啊，大學的脊梁，楊渡老師也說那個卡管案是賴清德主導，如果是賴清德，管爺直球對決血流成河。」

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