快訊

他放大絕列15項留在安卓手機的超大優點 狂酸iPhone：「優質果粉不Care」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜副手黑馬？管中閔「只想騎白馬」 媒體人曝國民黨有雜音

DailyView網路溫度計／ 陳宣懿
圖擷自侯友宜臉書
圖擷自侯友宜臉書

自從國民黨宣布徵召侯友宜出征2024總統大選後，外界就相當關心副手人選，先前傳出前台大校長管中閔可能是大黑馬，而侯友宜23日更是在臉書曬出與管中閔的合照，外界紛紛猜測「侯管配」成形。對此，管中閔24日凌晨發文表態「沒意願」。而侯友宜表示，他以請益態度請教管中閔，談了對國內外經濟形勢、高等教育、少子化台灣面臨挑戰等議題，兩人相談甚歡。侯友宜強調「完全沒有談到任何職位關係」。

曾說「進入政治圈如掉進地獄」 管中閔凌晨表態：沒意願參選

回顧管中閔歷年來發言，他曾感嘆，從學術界進入政治圈，猶如「自雲端掉進地獄」。學者出身的他，由於個性「過於敢言」，惹出不少失言風波，包括「打斷腿」、「爺們」等發言，不僅讓他負面新聞不斷，也頻遭立委修理。因此也不難預料管中閔表態，「我沒有意願參與任何選舉, period.總以小人之心度君子之腹的妄人們可以休矣。」更傳出管中閔私下透露，「謝謝大家厚愛，我只想身騎白馬，黑馬就留給有志於此的人」。

管中閔當副手？黃暐瀚：有人支持有人反對

資深媒體人黃暐瀚於廣播節目中表示，最近一個禮拜，國民黨內有人提出管中閔當副手，有人支持也有人反對。黃暐瀚說，「黨內有人說找他就去了了，那個人就是外省人，現在侯友宜在中南部就有票，不然就提名王建煊或是誰就好了，本土派不敢恭維。」他指出，「深藍派則說好啊，大學的脊梁，楊渡老師也說那個卡管案是賴清德主導，如果是賴清德，管爺直球對決血流成河。」

延伸閱讀

管中閔新書曝因卡管案差點氣死！藍委要求道歉 陳建仁：跟我無關

2024選戰》最新民調輸給賴清德是警訊？侯友宜回應了

脫口「台南人沒眼睛」！侯友宜再道歉：一時情急用詞不夠周全

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

國民黨 侯友宜 總統大選 管中閔 黃暐瀚

延伸閱讀

侯友宜國政顧問團隊 國民黨智庫：10月向外界報告

侯友宜副手 尋覓知識藍

「侯管配」引討論 藍營人士曝：侯友宜找副手不會大張旗鼓

「侯管配」成形？管中閔：我沒有意願參與任何選舉

相關新聞

侯友宜副手黑馬？管中閔「只想騎白馬」 媒體人曝國民黨有雜音

自從國民黨宣布徵召侯友宜出征2024總統大選後，外界就相當關心副手人選，先前傳出前台大校長管中閔可能是大黑馬，而侯友宜23日更是在臉書曬出與管中閔的合照，外界紛紛猜測「侯管配」成形。對此，管中閔24日

侯友宜避談九二共識恐掉入綠營陷阱 學者：直球對決愈快愈好

新北市長侯友宜近來面臨「九二共識」難題，民進黨中央、立委、新北市議員當面問、開記者會問、政論節目上問、社群平台上問，逮到機會就問侯「支不支持九二共識」，還用二分法稱「沒有回答不支持就是支持」，一直要侯友宜回答對「九二共識」的態度，但侯友宜就是不表態。聯合報數位版訪問台師大政治學研究所教授曲兆祥，專長是投票行為研究的他，為何建議侯友宜要對九二共識直球對決且愈快愈好？

王不見王？侯友宜27日高雄行見韓國瑜有變數 郭台銘取消行程

新北市長侯友宜受國民黨徵召參選2024總統，27日將首度到高雄辦見面會，當天下午先去國民黨高市黨部與黨籍議員座談，晚上參...

侯友宜國政顧問團隊 國民黨智庫：10月向外界報告

國民黨徵召侯友宜參選總統，國民黨智庫今天表示，未來會針對民生提出相關意見，為民眾提出能落實、實踐的新政；總統參選人的國政...

侯友宜、韓國瑜同台？林金結：7月23日全代會是好時機

國民黨總統候選人侯友宜27日將南下高雄，下午先到高雄市黨部與立委參選人座談，晚上至岡山出席吳子嘉網路節目，前高雄市長韓國...

當詐團例會主賓 鄭運鵬質疑侯友宜跟對方「友誼有多厚」

民進黨台南市議會黨團指，新北市長侯友宜曾與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松的合照推都更。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦