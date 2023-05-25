國民黨：徵召時程 明確告知侯友宜、郭台銘

國民黨徵召提名新北市長侯友宜參選總統後，外界耳語仍多。外傳國民黨總統徵召時程，原設定最晚不會超過六月十八日，並非五月十七日。國民黨文傳會副主委林家興昨轉述秘書長黃健庭在中常會說法，強調黨在三月下旬就已告知兩位主要參選人，「大概一個半月後會決定」；四月也非常清楚再告知五月會決定，後續電話也確認徵召時間在五月十七日。

針對媒體人爆料，鴻海創辦人郭台銘打電話給他都「不讀不回」，侯友宜回應，這段時間面對很多挑戰，郭董都願意犧牲奉獻，為國家、為中華民國多做事，為台灣人民多服務，這是他很欽佩的地方，他們會在共同理念下，「並肩作戰，讓中華民國會更好。」

林家興表示，黨主席朱立倫在公開受訪時也告知媒體，只會比歷年更早，不會晚，雙方陣營後續也有持續透過電話確認內容，確認徵召時間是五月十七日，所以相關的造勢活動也都是到五月第一周活動就截止，內部民調也做到五月十三日，這個時程雙方陣營是非常清楚的。