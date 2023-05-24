快訊

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

侯、郭、韓齊聚高雄王不見王？藍營智庫將公布國政方向

拜訪黨內大老？侯友宜：會向所有社會賢達、立委請益

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
外傳侯友宜可能在拜會黨內立委前，先去拜訪黨內大老，侯友宜今早做出回應。記者張睿廷／攝影
外傳侯友宜可能在拜會黨內立委前，先去拜訪黨內大老，侯友宜今早做出回應。記者張睿廷／攝影

國民黨立委謝衣鳳指出，新北市長侯友宜拜會藍委之前可能會先拜訪黨內大老，外界關心是否為連戰等人。侯友宜表示，自己將會去拜訪更多社會賢達、立委，不分你我及黨派，集合大家的意見，讓國家更進步。

侯友宜今日在市政會議結束後說，我都會跟國內的各面向的社會賢達來請益，相信聽取更多人意見，在社會上大家都非常肯定，也會給我們提供很多的方向，多集合大家的智慧，讓我們國家會更好。

侯友宜表示，我現在即將面臨更大挑戰，過程中，也要藉著別人的經驗與學識及他們個人現在的狀況，來看待國家未來的發展。大家有一個共同的想法，然後把這些智慧的想法，一起讓我們國家更進步，這也是我該做的。

侯友宜指出，所以我這段時間都會去一一拜訪國家的社會賢達，不分你我、不分黨派，只要大家都能提供更寶貴的知識，我都會跟所有我們尊敬的學者、專家來請益。

另外，傳出國民黨5月31日便當會，立委陳玉珍不願出席，認為侯友宜整合部分努力不夠。侯友宜回應，當天我理當在最短的時間去拜會國民黨立院黨團及所有的立委，來跟他們請益，畢竟立院有許多人在面對國際情勢及國內都有很多擔憂。

侯友宜指出，我們要聽取第一線為我們國家做事立委的不同聲音，他們這些聲音能夠讓我完全理解我們現在面臨的挑戰，還有哪些自己沒有想到很周全的，所以我用請益及拜會的方式，來聽聽立委的意見，集眾人之力量，讓我們國家跟社會越來越進步。

國民黨 侯友宜 總統大選 謝衣鳳

延伸閱讀

新北青年局成立17個月 侯友宜：青年社團、創業都給予實質幫助

找管中閔當副手？侯友宜：給我們很多方向跟引導

30歲以下年輕人稱侯友宜像「路人」？ 蔣萬安這樣回答

「侯管會」引聯想 侯友宜重申：只有請益沒談職位

相關新聞

記者搶問WHA與義消大會亂糟糟 侯友宜左右轉頭7次笑一團

新北市長侯友宜今上午結束市政會議後進行媒體聯訪，由於已是檯面上的總統參選人，各式政治問題持續搶問，侯友宜面對媒體兩邊搶問...

民進黨台南市議員爆料都更詐騙 新北嗆：請關心台南光電弊案

民進黨台南市議會黨團今天公布，國民黨總統參選人侯友宜和亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松多張合照，新北城鄉局指出，民進黨台南市議...

民進黨：侯友宜也和詐騙犯合照 不用負責嗎？

民進黨台南市議會黨團今天公布國民黨總統參選人侯友宜和亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松多張合照，民進黨發言人張志豪表示，亞太國際...

侯友宜531赴立法院會面藍委 曾銘宗：溝通打贏2024大選

新北市長侯友宜31日將赴立法院與國民黨立委見面。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今表示，當天會與侯友宜就「打贏2024大選」、...

徵召前不接郭台銘電話？侯友宜：我們會並肩作戰

資深媒體人黃光芹日前爆料，新北市長侯友宜於徵召前多次不接鴻海創辦人郭台銘電話，侯友宜今對此表示，與郭台銘有共同理念並肩作...

左右手赴黨中央開會 侯友宜：讓國家更好

新北市副市長謝政達及副祕書長張其強昨前往國民黨中央與會，新北市長侯友宜今上午進行市政會議後對此表示，兩位同仁過去確認未來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦