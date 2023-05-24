拜訪黨內大老？侯友宜：會向所有社會賢達、立委請益

國民黨立委謝衣鳳指出，新北市長侯友宜拜會藍委之前可能會先拜訪黨內大老，外界關心是否為連戰等人。侯友宜表示，自己將會去拜訪更多社會賢達、立委，不分你我及黨派，集合大家的意見，讓國家更進步。

侯友宜今日在市政會議結束後說，我都會跟國內的各面向的社會賢達來請益，相信聽取更多人意見，在社會上大家都非常肯定，也會給我們提供很多的方向，多集合大家的智慧，讓我們國家會更好。

侯友宜表示，我現在即將面臨更大挑戰，過程中，也要藉著別人的經驗與學識及他們個人現在的狀況，來看待國家未來的發展。大家有一個共同的想法，然後把這些智慧的想法，一起讓我們國家更進步，這也是我該做的。

侯友宜指出，所以我這段時間都會去一一拜訪國家的社會賢達，不分你我、不分黨派，只要大家都能提供更寶貴的知識，我都會跟所有我們尊敬的學者、專家來請益。

另外，傳出國民黨5月31日便當會，立委陳玉珍不願出席，認為侯友宜整合部分努力不夠。侯友宜回應，當天我理當在最短的時間去拜會國民黨立院黨團及所有的立委，來跟他們請益，畢竟立院有許多人在面對國際情勢及國內都有很多擔憂。

侯友宜指出，我們要聽取第一線為我們國家做事立委的不同聲音，他們這些聲音能夠讓我完全理解我們現在面臨的挑戰，還有哪些自己沒有想到很周全的，所以我用請益及拜會的方式，來聽聽立委的意見，集眾人之力量，讓我們國家跟社會越來越進步。