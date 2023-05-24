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「侯管會」引聯想 侯友宜重申：只有請益沒談職位
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天釋出請益台大前校長管中閔的訊息，被外界解讀兩人可能談搭檔參選，但管中閔今天清晨在臉書否認。侯友宜上午接受聯訪時表示，他拜會管中閔時只有請益，並未談職位，他感謝管中閔提供許多寶貴意見。
侯友宜昨晚臉書透露，前幾天他向台大卸任校長管中閔請益，暢談二個多小時。外界馬上聯想是在徵詢副手人選；前台大校長管中閔今天臉書回應外界「沒有意願參與任何選舉」。
侯友宜今天澄清表示，他拜會管校長時兩人只談高教與經濟問題，全場二小時只有請益，沒有談職務與副手；最近，他會向藍綠專家與社會賢達請益，就是希望藉助他們的智慧、學識與經驗提供他研擬國家發展的大方向。
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