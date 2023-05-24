新聞眼／侯友宜須找回團結票、青年票、認同票

新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選總統後，團結票、青年票、認同票成為警訊。整合鴻海創辦人郭台銘重擔還在身上，最新民調沒有出現慶祝行情，不升反降；青年支持度更遠遠落後民眾黨參選人柯文哲；民進黨也火力全開，主攻兩岸論述，直戳侯的軟肋。侯陣營整軍內外交逼，必須慎防重演韓國瑜歷史。

侯友宜「消失的五趴」顯示藍軍支持者未全歸隊。除了郭台銘團隊持續猛轟國民黨主席朱立倫，郭台銘接下來將啟動的全台感恩之旅，也被質疑是黨內提名的「延長賽」。整合仍須努力，侯陣營稱與郭溝通沒有問題，但如何化解挺郭派歧見，成為重中之重。

從民調可見，柯文哲支持度緊追在後，尤其深獲年輕選票青睞，這陣子以來，侯友宜「侯侯做代誌」被綠營譏為「侯侯ＧＰＴ」等標籤，在網路社群產生一波殺傷力，即便侯友宜在五月廿日反擊，仍未消散。

再者，侯友宜優勢之一是可以吸到中南部選票。民進黨也瞄準侯的兩岸論述，賴陣營步步進逼，直指侯友宜「支持九二共識」，「除非侯親口說他不接受九二共識」；侯友宜雖持續以「反台獨、反一國兩制」回應，但他的「保持彈性」，也將成為對手打點。

二○一九年，國民黨透過民調徵召韓國瑜參選總統，郭台銘憤而退黨。這次朱立倫訂下的三階段提名策略，在整合黨內、團結泛藍後，第三階段是與非綠整合。但別說「藍白合」難度升高，藍營內部團結隱憂也在擴大，深藍族群能否歸隊，須視國民黨是否能記取四年前教訓，找回團結一致的默契。