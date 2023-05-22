侯友宜視察大漢溪堤外便道 蘇巧慧：長期無作為

新北市長侯友宜今天視察大漢溪堤外便道工程，指鐵路橋至柑園大橋段113年1月完工後，完成鶯歌至三重堤外道路最後一塊拼圖。立委蘇巧慧表示，市府長期無作為，讓人遺憾。

侯友宜今天視察串聯大漢溪堤外廊道改善工程指出，感謝行政院中央管流域整體改善與調適計畫全額補助工程經費新台幣8.4億元，全長7.4公里鐵路橋至柑園大橋段即將於113年1月完工，將大幅紓解環漢路交通尖峰時段壅塞情況。

水利局長宋德仁表示，大漢溪堤外道路改善工程共分成3個階段，第3階段「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」堤外道路於113年1月完工後。鶯歌至三重的堤外道路將完整串聯，提供民眾更便利的交通路網，能舒緩鶯歌及樹林市區車潮。

民進黨立委蘇巧慧透過臉書（Facebook）發文表示，13年來，因為市府長期無作為，從三重到鶯歌的堤外便道，一直是有頭、有尾，卻少了中間樹林這一段。她從2017年開始和多名議員一起推動，要求新北市政府打通「新莊鐵路橋至樹林柑園大橋段」堤外便道。

她說，侯市府不願負擔地方自籌經費，更不願施作堤外便道。她2019年成功爭取中央全額補助工程經費8.4億元，讓堤外便道完整串聯三重至鶯歌交通。但侯友宜從工程規劃、開工典禮、工程會勘，從未到場關心，侯友宜上週宣布要參選總統後，今天馬上來視察，實在讓人遺憾。