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藍今誓師大會 發動地方首長挺侯

聯合報／ 記者張曼蘋江良誠程遠述／連線報導
國民黨今舉行誓師大會，新北市長侯友宜將發表談話。記者黃義書／攝影
國民黨今舉行誓師大會，新北市長侯友宜將發表談話。記者黃義書／攝影

國民黨提名新北市長侯友宜參選明年總統，國民黨中央黨部今上午將舉行誓師大會，定調為「政黨輪替、台灣更好」，邀集所有黨籍立委參選人及縣市首長出席，營造團結氣勢。這是侯友宜被徵召後，第一場正式以總統參選人身分亮相，侯友宜將發表談話。國民黨中央表示，造勢後將正式進入選戰模式，力拼團結勝選。

國民黨徵召過程中，力挺鴻海創辦人的南投縣議長何勝豐退黨，侯友宜前晚請南投縣長許淑華向何勝豐打招呼，未來也會拜會他。侯友宜昨天強調，要跟大家心連心一起共同打拚，贏回人民對政府的信心。

許淑華說，市長前晚致電給她，表達感謝、支持，希望未來南投多幫忙，侯市長聲音聽起來有點沙啞，可見這陣子打了不少電話或參加演講，她恭喜侯獲徵召，全力支持。

對於是否致電藍營縣市長修補關係？侯友宜說，這段時間非常謝謝縣市首長以及很多民意代表，給他很多鼓勵跟支持加油打氣，大家要一起團結來守護中華民國，愛台灣這塊土地所有的人。

昨傳出徵召前，黨主席朱立倫和郭台銘密會，侯友宜也在場，郭台銘當面指出「帶職參選不好」。侯友宜籲外界不要見縫插針，「更重要我們都會團結在一起。」

國民黨 侯友宜 總統大選

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