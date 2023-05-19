【專家之眼】侯總統參選人的兩岸論述 如何拿捏？

在兩岸日趨戰禍前提下，經過多日喧囂，國民黨終於確定提名新北市長侯友宜代表出戰2024總統大選。這次大選的關鍵意義在於，蔡英文總統執政七年後，中共軍事準備越趨完備、台灣決定延長義務役役期，美國還要急送五億美元武器給我們。再讓綠營繼續執政，台灣的安全形勢，不知將伊於胡底。

面對和戰十字路口，侯市長任重道遠。然而，他的兩岸論述，卻似乎是仍須面對的重要挑戰？除了綠營認為，侯的兩岸路線模糊，質疑他刻意迴避九二共識，甚有藍營人士也呼籲侯未來應直球對決，把立場講清楚。

其實如果檢視侯一路走來的兩岸論述，可以說已有相當框架了。他談到中華民國是民主法治化的國家，我們叫中華民國，一切按照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，按照法規，平等、尊嚴、友善交流，自立自信，面對外面挑戰，讓台海穩定，強化自我防衛能力。

另方面，他雖只說過尊重支持九二共識、反對一國兩制，但反對台獨的立場清楚。在前日新北市議會質詢時，議員問「你是中華民國台灣新北市長？」侯友宜立刻說，「我是中華民國新北市長，按照中華民國憲法，憲法沒有說中華民國台灣」；並進而指出，台獨沒有法律根據，所以他反對台獨。

從民調看來，台人可以接受他的說法。其所站定的中華民國立場，更是台灣目前希望維持現狀的主流民意。問題是，現在中共是否可以接受呢？從經驗與現實判斷，應該可以期待。

首先，沒人希望打仗。近年美國對中共的諸多動作，似已證明了時間不是站在美國那邊，大陸發展前景可期，需要的是戰略定力。相對於綠營選擇站在抗中第一線，侯市長已經表態，不作強國棋子。中共應能衡量對台政策的輕重緩急。

其次，侯市長過去相關發言，已經對其所認知的兩岸關係性質採取態度，至於沒多說的部分，在2021年修訂的中國國民黨黨章與中國國民黨政策綱領也已寫得清楚，侯市長代表該黨出戰，很多話其實可以省下來了。

第三，回想蔡總統在2016年初就職時的說法，是「新政府會依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。」中共當時也沒有一口否定，而是說：這是一份沒有完成的答卷。

既然中共可以等蔡繼續答，就算對侯總統參選人某些答案有所好奇，他終究還沒當選，就沒必要在此時橫生枝節，予人干預台大選的口實了。如果中共擔心沒有立場應對綠營講類似的話，這其實也不應成為問題：綠營對堅持中華民國憲法的信用早已破產。代表民進黨角逐大選的賴主席除了竄改國號，亦已表態追隨蔡總統之兩國互不隸屬路線，罔顧我憲法相關規定。

準此，侯市長的兩岸論述，就不必隨著周邊喊話起舞，而應繼續原來保持的發言節奏。當然這不代表兩岸論述的平靜無波。相反的，從中共新領導階層的論述與企圖心，與美國面對更加緊迫的時間壓力，可以預期中華民國下任總統面臨的局勢必然更加嚴峻，但那畢竟是選後的事。從現在到選前該注意的，就是相關發言政策只會越來越多，就越需要謹慎把關，不踏入紅綠兩邊的地雷陣中。讓藍營與競選總部分進合擊，這應該是個不錯的選舉策略。