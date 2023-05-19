侯友宜電縣市長致謝 三重開講出發

新北市長侯友宜代表國民黨參選總統後，動作頻頻，前天被徵召後就逐一致電藍營縣市長表達感謝、願意承擔，明天也將參加在新北三重區辦的網路節目「董事長開講」，國民黨議員徐巧芯、前議員謝龍介等人都將出席，黨內人士指出，三重是深綠區，侯在去年選舉也獲壓倒性勝利，當晚可視為接下來巡迴全台的起手式。

侯友宜在確認出線後，前晚七點一一打電話給藍營縣市長，包括被視為「挺郭派」的花蓮縣長徐榛蔚，徐榛蔚幕僚證實，縣長接到侯的電話，已表達「支持黨提名人」的立場，徐與丈夫、立委傅崐萁一向從黨的立場出發，並非外界說的「挺郭」。

嘉義巿長黃敏惠說，侯友宜告訴她願意承擔重任，她跟侯說「我們大家一起加油。」雲林縣長張麗善說，她也在電話中跟侯說，現在最重要的目標是團結，「國民黨這局一定要贏」。

侯友宜五月廿日上午會先出席國民黨中央黨部誓師大會，當天晚上八時，侯也將出現在新北市三重綜合體育館，參加美麗島電子報董事長吳子嘉主持的「董事長開講」粉絲見面會，被視為首場大型競選活動造勢。

徐巧芯表示，當天「董事長開講」粉絲見面會，雖然不算是正式造勢，但透過這樣場合，讓侯友宜有機會表述政策、與粉絲互動。國民黨內人士認為，三重雖然是深綠區，但去年侯在三重獲壓倒性勝利，最早也是從三重出發，就地點來看是別具意義，相信各路人馬都湧入想幫忙，也可視為接下來巡迴全台的起手式。