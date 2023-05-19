侯友宜允捐薪 市政不停歇

新北市長侯友宜被徵召為國民黨總統參選人，面對綠營群起圍攻要求辭市長，侯友宜說，國外情勢險峻，國內百廢待舉，對社會有責任的人，不能視而不見，應該挺身而出，讓國家社會進步，國家跟新北息息相關，他一定全力讓新北在這段期間仍永不停歇、往前走，按照二○三○新願景全力推動，市政不但不停歇，還會全力加速。

至於是否請辭或請假捐薪？侯說，「不但會捐出自己的，還會捐得更多」，一定全力讓新北市在這段期間仍然永不停歇、往前走。

至於選戰主軸，侯友宜說，他一直強調一件事，社會要公平、兩岸要和平、國家要太平，人民安心、社會安定、國家安全，國家需要的是永續、繁榮，才能夠往前走。當然清廉絕對是台灣最重要的一個基石，只要有共同的價值、信念，都能手牽手向前行。

對於是否九月就會請假且捐出薪水？侯友宜說，他對國家、社會有使命，不但會捐出自己的，還會捐更多，他們都會全力做好事。

據了解，新北現任第一副市長謝政達、副秘書長張其強因有選舉經驗，將先請辭投入侯友宜總統選舉競選辦公室，待侯請假後，市政再由第二副市長劉和然「看家」。侯友宜說，不管團隊內部如何調整，最重要的是選舉不要影響市政往前走力量。

侯友宜五月廿日上午將出席黨中央舉辦的總統立委誓師大會，他說，一切照黨所安排的時間，做他該做的事情，最重要的是五二○早上，「我們會對黨內部及民眾來報告未來要走的方向」。

親侯人士透露，當天上午侯友宜的談話內容，圍繞台灣民眾目前的感受，包括台灣面臨內外挑戰及詭譎的情勢等，以及他自己對台灣這片土地的感情，最後則是對如今台灣嚴重對立的感傷。